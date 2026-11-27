Украина готовится к запуску специального трибунала, чтобы российские военные преступники оказались за решеткой. Цель номер один — чтобы там оказался сам Путин. Рада ратифицировала решение о присоединении к соглашению об руководящем комитете этого органа, поэтому сможет избирать судей и прокуроров трибунала. Это третий этап на пути к его запуску, два других предусматривали соглашение о его создании и утверждение устава. Удастся ли привлечь верхушку России к ответственности, почему запуск трибунала может затянуться и будут ли реальные механизмы исполнения приговоров — выяснил Фокус.

25 ноября Верховная Рада приняла закон "О присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете специального трибунала по преступлению агрессии против Украины". Это решение поддержали 293 народных депутата. Разработкой законопроекта занималось Министерство иностранных дел.

Расширенное частичное соглашение — это третий учредительный документ спецтрибунала. Предыдущими были Соглашение между Украиной и Советом Европы о его создании и Устав, которые были ратифицированы в 2025 году. Расширенное частичное соглашение предусматривает создание руководящего комитета. Он будет утверждать бюджет спецтрибунала, избирать судей и прокурора, а также решать другие административные вопросы, связанные с его деятельностью.

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Присоединившись к расширенному частичному соглашению, Украина станет членом руководящего комитета с правом голоса. В МИД подчеркнули, что наша страна делает всё для того, чтобы специальный трибунал приступил к работе как можно скорее; планируется, что это произойдёт в 2027 году.

"Специальный трибунал восполнит пробел в международном уголовном праве: наказание за преступление агрессии. И именно Украина имеет моральное право инициировать такие исторические процессы. Наше государство было одним из основателей ООН. И именно во Львове начали свой путь Рафал Лемкин и Герш Лаутерпахт, отцы-основатели международного уголовного права. Теперь Украина вновь делает важный шаг в интересах международного правосудия. Это будет первый трибунал после Нюрнберга и Токио, который привлечет к ответственности за преступление агрессии военно-политическое руководство государства-агрессора. Путин, Шойгу, Герасимов, Бортников, Золотов, Медведев, Патрушев и другие должны получить свой билет в Гаагу", — заявил Андрей Сибига, глава МИД Украины.

Специальный трибунал по делу о преступлении агрессии против Украины будет расположен именно в Нидерландах. Эту информацию 25 ноября подтвердила заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца. Деятельность этого органа позволит сформировать единую доказательную базу преступления агрессии России против Украины.

Международная коалиция и механизм компенсаций: что необходимо для создания Специального трибунала

Народный депутат, член ПАСЕ Лариса Белозир подчеркнула, что решение Совета должно стать сигналом для других стран присоединиться к соглашению и приблизить начало работы спецтрибунала. Сегодня, по её словам, уже 38 стран заявили о намерении присоединиться к соглашению. Она пояснила, что этот трибунал — часть единого механизма международной ответственности России, а его составляющими являются:

международная комиссия по рассмотрению заявлений от Украины, которая будет рассматривать требования о возмещении ущерба, нанесенного российской агрессией населению, бизнесу и государству. За основу будут взяты материалы Реестра убытков, в который на данный момент подано более 200 тысяч заявлений, из них более 65 тысяч уже обработано;

будущий компенсационный фонд, благодаря которому будут предусмотрены выплаты пострадавшим.

Девять стран-партнеров Украины (Великобритания, Литва, Эстония, Исландия, Швеция, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия) завершили внутригосударственные процедуры. Решение о присоединении к этому соглашению должно сопровождаться ратификацией в парламенте или правительстве соответствующего государства, как это было сделано в Украине Верховной Радой. Депутат, заместитель председателя комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук разъяснила, что необходимо для того, чтобы это соглашение вступило в силу.

"Для того чтобы соглашение вступило в силу, необходимо завершение внутригосударственных процедур достаточным количеством участников (более 16), согласование бюджетных параметров работы трибунала и согласие ключевых финансовых доноров. Создание спецтрибунала позволит восполнить пробел в юрисдикции Международного уголовного суда в отношении преступления агрессии", — рассказала Кравчук.

Заработает ли спецтрибунал в 2027 году: почему его запуск может затянуться

Этим решением Украина приближает запуск специального трибунала, но надежды на то, что он начнёт работу в 2027 году, слишком оптимистичны. Да и следует понимать, что судебные заседания и вынесение приговоров не означают, что Путин или Шойгу сразу окажутся за решеткой. В комментарии Фокусу военный адвокат, юрист Центра поддержки ветеранов Роман Лихачёв отметил, что, конечно, этот шаг является важным и позитивным, но впереди ещё очень много работы и процедур, а это требует времени.

"Фактически это продолжение работы по созданию специального трибунала для расследования преступлений агрессии со стороны России. Теперь Украина вошла в состав руководящего комитета, что позволяет избирать судей, прокуроров и формировать бюджет. Наше государство будет непосредственно участвовать в этой деятельности, во всех организационных процедурах. Это не означает, что уже завтра этот трибунал заработает, ведь ещё нужно 16 ратификаций от государств-участников. Пока не так много стран присоединились. Нужно понимать, что когда будет принято определенное решение в отношении того же Путина, представителей военно-политического руководства, оно быстро выполнено не будет. У трибунала нет своей полиции, реальных полномочий по задержанию", — отметил эксперт.

А этот пункт крайне важен, ведь даже при наличии доказательной базы и судебного приговора российских преступников кто-то должен задержать и доставить для отбывания наказания. Большинство из них не выезжают за пределы России. Военный адвокат также отметил, что существуют определенные лазейки, в частности касающиеся того, что согласно уставу спецтрибунала Путина не смогут передать в суд, пока он остается главой государства, он обладает личным иммунитетом, пока находится в должности. В то же время возможность расследовать и готовить дело против главы Кремля сегодня сохраняется.

"Есть ещё один момент, касающийся заочного разбирательства. Лицо, без участия которого ведётся рассмотрение дела, может потребовать его повторного рассмотрения. Стоит отметить, что этот трибунал будет судить отдельно каждого военнослужащего РФ, которого наши ребята взяли в плен, а в основном — высшее военно-политическое руководство, которое отдавало приказы об осуществлении агрессии. Также одна деталь: то, что Украина теперь будет входить в руководящий комитет, предполагает финансовые взносы для формирования его бюджета на административные расходы. То есть страны-члены за это будут платить", — уточнил Лихачев.

Военный адвокат предполагает, что Россия не будет признавать легитимность этого органа, а большинство международных договоров и конвенций расторгла. В частности, страна-агрессор вышла из Совета Европы в марте 2022 года, а осенью прекратила быть участницей Европейской конвенции по правам человека. А в ноябре 2026 года вступил в силу её выход из Конвенции о предотвращении пыток и бесчеловечного обращения или наказания. Этот механизм позволял европейцам проверять, в каких условиях содержатся люди, находящиеся в заключении.

Юридические полномочия без реальных рычагов влияния: какие вызовы стоят перед спецтрибуналом

Сегодня преступления, связанные с российской вооружённой агрессией против Украины, уже расследуются Международным уголовным судом, но возникла необходимость в создании специального трибунала в Гааге из-за того, что МУС не обладает юрисдикцией в отношении преступления агрессии, если оно совершено гражданами государства, не являющегося участником Римского статута, или на его территории. Россия, как напомнил эксперт, этот статут не ратифицировала и вряд ли будет это делать.

В рамках спецтрибунала будет действовать международная комиссия по рассмотрению заявлений украинцев. Трибунал определит группы пострадавших, которые понесли существенный ущерб от российской агрессии; они будут иметь возможность быть представленными в суде. Однако об участии каждого в отдельности речь не идет: как пояснил Лихачёв, согласно уставу, будет предусмотрено коллективное представительство.

Существует риск того, что после создания такого международного суда, который будет обладать юридическим мандатом и возможностью выносить приговоры российским военным преступникам, но не будет иметь практических механизмов для их исполнения. По мнению эксперта, все будет зависеть от мирового сообщества, а также от активности украинских дипломатов в налаживании диалога в этом направлении.

"Потому что, по сути, у спецтрибунала пока, скорее всего, не будет собственной полиции, которая могла бы выполнять свои непосредственные функции. Кроме того, возникает вопрос: каким образом и где содержать под стражей осужденных? Ни для кого не секрет, что часть государств сознательно уклоняется от выполнения санкций в отношении России. Должен быть налажен механизм исполнения приговоров. Опять же, что касается высшего политического и военного руководства РФ, то мы видим, что они даже не выезжают из страны. Поэтому исполнение приговора будет довольно проблематичным. А вот в отношении их счетов и активов в Европе можно было бы поработать. Мы же наблюдаем, как дети российской верхушки живут и учатся в европейских странах, и возникает вопрос: а как тогда оплачиваются счета за проживание? Это же можно заблокировать при наличии желания. Ведь эти счета им фактически оплачивают те люди, которые развязали войну", — подытожил Лихачёв.

Напомним, ранее Сибига прогнозировал, что спецтрибунал должен был начать работу в течение этого года. А профессор публичного права в Высшей технической школе имени Агрикола в Бохуме Изабелла Рисини подчеркивала, что сроки запуска этого органа "расплывчаты". А Эндрю Форд, член ирландской Комиссии по правам человека и равенству, указал на то, что даже если все правовые и финансовые вопросы будут оперативно решены, до приговоров в отношении верхушки Кремля будет ещё "очень далеко".

Фокус сообщил, что в 2025 году начался прием заявлений от украинцев, чьи родные погибли от рук российских оккупантов, в Международный реестр ущерба. Он был создан Советом Европы в Гааге. Это заявления категории А2.1, их можно подавать через "Дію". До этого, в 2024 году, в реестре была открыта категория заявлений A3.1, они касаются фактов повреждения или уничтожения жилья.