Україна наближає запуск спеціального трибуналу, аби російські воєнні злочинці сіли за ґрати. Ціль номер один — аби там опинився сам Путін. Рада ратифікувала рішення доєднатися до угоди про керівний комітет цього органу, тож матиме змогу обирати суддів та прокурорів трибуналу. Це третій стовп для його запуску, інші два передбачали угоду для його створення і затвердження статуту. Чи вдасться притягнути верхівку Росії до відповідальності, чому запуск трибуналу може затягнутися та чи будуть реальні механізми виконання вироків — з'ясував Фокус.

Верховна Рада 25 листопада ухвалила закон "Про приєднання України до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України". Це рішення підтримали 293 народні депутати. Розробкою законопроєкту займалось міністерство закордонних справ.

Розширена часткова угода — це третій установчий документ спецтрибуналу. Попередніми були Угода між Україною та Радою Європи про його створення та Статут, вони були ратифіковані у 2025 році. Розширена часткова угода засновує керівний комітет. Він затверджуватиме бюджет спецтрибуналу, обиратиме суддів і прокурора та вирішуватиме інші адміністративні питання його діяльності.

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Приєднавшись до розширеної часткової угоди, Україна стане членом керівного комітету з правом голосу. В МЗС наголосили, що наша держава робить все, аби спецтрибунал почав свою роботу якомога швидше, у планах, щоб це сталося у 2027 році.

"Спеціальний трибунал заповнить прогалину в міжнародному кримінальному праві: покарання за злочин агресії. І саме Україна має моральне право ініціювати такі історичні процеси. Наша держава була однією із засновниць ООН. І саме у Львові почали свій шлях Рафал Лемкін і Герш Лаутерпахт, батьки-засновники міжнародного кримінального права. Тепер Україна знову робить важливий крок для міжнародного правосуддя. Це буде перший трибунал після Нюрнберга і Токіо, який притягне до відповідальності за злочин агресії військово-політичне керівництво держави-агресора. Путін, Шойгу, Герасимов, Бортніков, Золотов, Медведєв, Патрушев та інші мають отримати свій квиток до Гааги", — заявив Андрій Сибіга, очільник МЗС України.

Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України буде розташовуватися саме в Нідерландах. Цю інформацію 25 листопада підтвердила заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца. Діяльність органу дасть можливість сформувати єдину доказову базу злочину агресії Росії проти України.

Міжнародна коаліція та механізм компенсацій: що потрібно для запуску Спецтрибуналу

Народна депутатка, членкиня ПАРЄ Лариса Білозір наголосила, що рішення Ради має стати сигналом для інших країн долучатися до угоди та наближати запуск роботи спецтрибуналу. Сьогодні, з її слів, вже 38 країн заявили про намір приєднатися до угоди. Вона пояснила, що цей трибунал — це частина одного механізму міжнародної відповідальності Росії, а його складниками є:

міжнародна комісія з розгляду заяв для України, яка відпрацьовуватиме вимоги про відшкодування збитків, завданих російською агресією населенню, бізнесу, державі. За основу будуть взяті матеріали Реєстру збитків, до якого нині подано понад 200 тисяч заяв, із них понад 65 тисяч вже опрацьовано;

майбутній компенсаційний фонд, завдяки якому будуть передбачені виплати постраждалим.

Дев'ять країн-партнерів України (Велика Британія, Литва, Естонія, Ісландія, Швеція, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія) завершили внутрішньодержавні процедури. Рішення приєднатися до цієї угоди має супроводжуватися ратифікацією у парламенті або уряді відповідної держави, як це було здійснено в Україні Радою. Народна обраниця, заступниця голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук роз'яснила, що потрібно для того, аби ця угода почала діяти.

"Щоб угода набрала чинності, необхідне завершення внутрішньодержавних процедур достатньою кількістю учасників (понад 16), погодження бюджетних параметрів роботи трибуналу та згода ключових фінансових донорів. Створення спецтрибуналу дозволить заповнити прогалину в юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо злочину агресії", — розповіла Кравчук.

Чи запрацює спецтрибунал у 2027 році: чому його запуск може затягнутися

Цим рішенням Україна наближає запуск спецтрибуналу, але сподівання, що він запрацює у 2027 році, надто оптимістичні. Та й варто розуміти, що судові засідання та винесення вироків не дорівнює тому, що Путін чи Шойгу одразу сядуть за ґрати. У коментарі Фокусу військовий адвокат, юрист Центру надання підтримки ветеранам Роман Лихачов констатував, що, звісно, цей крок є важливим і позитивним, але попереду ще дуже багато роботи, процедур, а це потребує часу.

"Фактично це продовження роботи зі створення спецтрибуналу для розслідування злочинів агресії Росії. Тепер Україна зайшла в керівний комітет, це дозволяє обирати суддів, прокурорів, формувати бюджет. Наша держава буде безпосередньо брати участь в цій діяльності, у всіх організаційних процедурах. Це не означає, що вже завтра цей трибунал запустять, бо ще потрібно 16 ратифікацій від держав-учасниць. Не так багато долучилося. Треба розуміти, що коли буде ухвалене певне рішення щодо того ж Путіна, представників військово-політичного керівництва, воно швидко виконане не буде. Трибунал не має своєї поліції, реального функціоналу з затримання", — вказав експерт.

А цей пункт є вкрай важливим, адже навіть за наявності доказової бази, вироку суду, російські злочинці мають бути кимось затримані й доставлені для відбуття покарання. Більшість з них не виїжджають за межі Росії. Військовий адвокат зауважив й на тому, що є певні лазівки, зокрема щодо того, що згідно зі статутом спецтрибуналу Путіна не зможуть передати до суду, поки він залишається главою держави, він має персональний імунітет доки перебуває на посаді. Водночас можливість розслідувати та готувати справу проти очільника Кремля сьогодні зберігається.

"Ще є момент щодо заочного розгляду. Особа, без якої проводиться розгляд справи, може вимагати його повторного перегляду. Варто зазначити, що цей трибунал буде судити окремо кожного військового РФ, якого наші хлопці взяли в полон, а в основному вище військово-політичне керівництво, яке віддавало накази щодо здійснення агресії. Також одна деталь: те, що Україна перебуватиме тепер у керівному комітеті, передбачає фінансові внески для формування його бюджету для адміністративних витрат. Тобто, країни-члени за це будуть платити", — уточнив Лихачов.

Військовий адвокат припускає, що Росія не буде визнавати легітимність цього органу, а більшість міжнародних договорів та конвенцій розірвала. Зокрема, країна-агресорка вийшла з Ради Європи у березні 2022 року, а восени припинила бути учасницею Європейської конвенції з прав людини. А в листопаді 2026 року набув чинності її вихід з конвенції із запобігання катуванням та нелюдському поводженню чи покаранню. Цей механізм давав змогу європейцям перевіряти, в яких умовах утримують людей, які перебувають в ув'язненні.

Юридичні повноваження без реальних важелів впливу: які виклики постануть перед спецтрибуналом

Сьогодні злочини, пов'язані з російською збройною агресією проти України, вже розслідує Міжнародний кримінальний суд, але була потреба у формування спецтрибуналу в Гаазі через те, що МКС не здійснює юрисдикцію щодо злочину агресії, якщо він вчинений громадянами держави, яка не є учасницею Римського статуту, або на її території. Росія, як нагадав експерт, цей статут не ратифікувала і навряд чи буде це робити.

В межах спецтрибуналу діятиме міжнародна комісія з розгляду заяв українців. Трибунал визначатиме групи потерпілих, які зазнали суттєвої шкоди від російської агресії, вони матимуть можливість бути представленими в суді. Однак про участь кожного окремо не мовиться, як пояснив Лихачов, згідно зі статутом, передбачатиметься колективне представництво.

Існує ризик, що після створення такого міжнародного суду, який матиме юридичний мандат і можливість оголошувати вироки російським воєнним злочинцям, але не матиме практичних механізмів для їх виконання. На погляд експерта, все залежатиме від світової спільноти, а також активності українських дипломатів з налагодження діалогу у цьому напрямку.

"Бо реально спецтрибунал наразі, ймовірніше, не буде мати власної поліції, яка могла б виконувати свої прямі функції. Ще постає запитання, яким чином і де затримувати засуджених? Ні для кого не є таємницею, що частина держав свідомо ухиляється від виконання санкції по Росії. Має бути налагоджений механізм виконання вироків. Знову з таки, щодо вищого політичного і військового керівництва РФ, то ми бачимо, що вони навіть не виїжджають з країни. Тому застосування вироку буде доволі проблемним. А от у напрямку їхніх рахунків, активів у Європі можна було б попрацювати. Ми ж спостерігаємо, як діти російської верхівки живуть і навчаються в європейських країнах, постає питання, а як тоді оплачуються рахунки за проживання? Це ж можна блокувати за наявності бажання. Адже ці рахунки їм фактично оплачують ті люди, які розв'язали війну", — підсумував Лихачов.

Нагадаємо, раніше Сибіга прогнозував, що спецтрибунал мав запрацювати протягом цього року. А професорка публічного права у Вищій технічній школі імені Агрікола в Бохумі Ізабелла Рісіні наголошувала на тому, що терміни запуску цього органу "розмиті". А Ендрю Форд, член ірландської Комісії з прав людини й рівності, вказав на те, що навіть якщо всі правові та фінансові питання будуть оперативно розв'язані, до вироків проти верхівки Кремля буде ще "дуже далеко".

Фокус писав, що у 2025 році розпочався прийом заяв від українців, чиї рідні загинули від рук російських окупантів, у Міжнародному реєстрі збитків. Він був створений Радою Європи у Гаазі. Це заяви категорії А2.1, їх можна подавати через "Дію". До цього, у 2024-му, в реєстрі була відкрита категорія заяв A3.1, вони передбачають факти пошкодження або знищення житла.