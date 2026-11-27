Государство всё пристальнее присматривается к мужчинам призывного возраста: сверяет персональные данные, ищет фиктивных студентов, проверяет семейные отношения и подозревает в попытках обойти мобилизацию. Под контроль постепенно попадают не только те, кто уклоняется от воинского учёта, но и те, кто пользуется законным правом на отсрочку или пытается выехать за границу по семейным обстоятельствам. Где заканчивается борьба со злоупотреблениями и начинается вмешательство в права граждан, кто и на каких основаниях может проверять мужчин, студентов и их браки — разбирался Фокус.

Самым серьезным образом правоохранители занялись выявлением случаев уклонения от мобилизации с помощью "неравного" брака, когда жена намного старше мужа, да еще и с инвалидностью. Пока это новшество стартует в одном регионе.

Именно в Тернопольской области полиция обратила внимание на рост число браков, где женщина значительно старше мужчины призывного возраста: 103 — в 2022 году, 276 — в 2023-м, 145 — в 2024-м, 138 — в 2025-м и уже 188 — с начала 2026 года. Правоохранители решили изучить, как с помощью таких браков и других схем, включая использование женщин с инвалидностью, мужчины уклоняются от мобилизации. Среди примеров — мужчины, женившиеся на собственных тёщах, и 27-летний житель Зборовской общины, женившийся на женщине 1971 года рождения и затем выехавший за границу. А кроме этого, в списках "выгодных" браков фигурируют многие предприниматели, причём небезызвестные в регионе.

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Главный полицейский Тернопольской области Сергей Зюбаненко заявил, что сама разница в возрасте или сопровождение человека с инвалидностью при пересечении границы не являются нарушением, но полиция будет проверять такие браки на законность и выявлять организаторов схем, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Собственно, немало случаев, когда именно пограничники разворачивали на границе супругов с большой разницей в возрасте, просто потому, что предполагали, что брак фиктивный. Самым урожайным оказался 2024 год, когда за границу то и дело не выпускали супружеские пары, усомнившись в том, что брак был заключён по любви. В этом году 37-летний мужчина пытался выехать в Молдову с 52-летней женщиной с инвалидностью, на которой женился за три месяца до этого. По версии пограничников, она была матерью его настоящей избранницы, и мужчине отказали в выезде.

Мало того, что не выпускают из страны. В действиях женщин видят нарушение статьи 332 Уголовного кодекса (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), а в действиях мужчин — нарушение статьи 336 УКУ (Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации).

Но, собственно, не всё так однозначно. Некоторые супруги отстаивают свои интересы в судах и вполне успешно. Когда в 2024 году на пункте пропуска "Лужанка" на Закарпатье отказали в выезде мужчине с женой старше его, да ещё и с инвалидностью 3 группы, заподозрив фиктивный брак. Среди аргументов пограничников были разные места проживания и разные фамилии супругов. Мужчина обратился в Закарпатский окружной административный суд, и суд признал отказ незаконным и отменил его.

Аналогичное решение получил супруг женщины с инвалидностью 2 группы, которых не выпустили за границу пограничники, посчитав, что их брак фиктивный. Суд установил, что истец предоставил полный пакет документов, предусмотренный законодательством, а ответчик не доказал обратного.

Отдельно суд обратил внимание на вопрос оценки действительности брака. Наличие свидетельства о браке подтверждает его государственную регистрацию и действительность. Признание брака недействительным, в том числе по основаниям фиктивности, возможно исключительно по решению суда. Никакого такого решения в материалах дела не было.

В связи с этим суд пришёл к выводу, что пограничники не могут самостоятельно аннулировать или признавать фиктивным зарегистрированный брак. Разница в возрасте, разные фамилии, разные адреса регистрации и недавняя дата свадьбы сами по себе не доказывают фиктивность.

В ЗАГСе уже отказывают в регистрации, если женщина старше мужчины

Теперь же проверкой законности брака собирается заняться полиция, пока Тернопольская. И, как рассказала Фокусу адвокат Олеся Градовская, это в компетенции правоохранительных органов в рамках уголовного производства.

По словам адвоката, пограничники, когда видят свидетельство о браке с большой разницей в возрасте, тут же сообщают компетентным органам — в СБУ или полицию, а те уже проводят расследование. Но бывает, что накрывают какую-то группировку, которая занимается незаконным перемещением через границу. И вот они всех начинают проверять, мониторить и таким образом выходят на людей, заключивших фиктивные браки. И начинается расследование.

"Как правило, полиция открывает уголовное производство, в рамках которого устанавливает, есть ли признаки семьи — переписки, совместное проживание, совместные фотографии, даже перечисление денег с карточки на карточку. Опрашивают соседей, свидетелей, даже могут провести обыски в жилище, чтобы посмотреть, есть ли вещи второй половины. Одновременный допрос нескольких лиц, если есть противоречия между показаниями, — ну, много всего. Практически задействуются все инструменты досудебного расследования", — отмечает адвокат.

Если это расследовалось, например, в рамках какой-то организованной группировки, где завязано много людей, которые занимались перемещением людей через границу, — там они проводят негласные следственные действия: прослушки, наблюдение, агентуру, и в рамках этого также могут такие случаи выявлять.

Но, кроме этого, как отмечает адвокат, уже ЗАГСы, по крайней мере в столице, стали отказывать в регистрации брака людям с большой разницей в возрасте.

"Мне звонили несколько молодых людей, которым отказывали в регистрации брака, когда они обращались в ЗАГС. Например, женщина больше чем на 20 лет старше — и они не регистрировали. И это последние несколько лет уже продолжается, в Киеве, не знаю, как в других городах. Уже дошло до этого. Конечно, решение ЗАГСа можно оспаривать в административном порядке или в судебном. Правда, если выбирать в судебном, то сейчас суды по таким делам привлекают сотрудников ТЦК. Приглашают ТЦК на судебное заседание, чтобы они ознакомились с иском и высказали своё мнение", — подчёркивает Олеся Градовская.

Всех мужчин призывного возраста выявят за 30 дней

А на днях правительство поручило верифицировать данные всех мужчин 17–60 лет на основе баз Госмиграционной службы (ГМС), Единого демографического реестра и реестра военнообязанных — об этом сказано в постановлении Кабмина от 25 ноября 2026 г. № 1466.

ГМС собирает данные (реестры общин, паспорта-книжечки, демографический реестр) и передаёт их Минобороны. Минобороны автоматически сверяет полученную информацию с реестром призывников, военнообязанных и резервистов и все это в течение 30 дней и вносятся обновлённые данные в реестр после сверки (в автоматическом режиме или нет — пока неясно, постановление допускает оба варианта).

Какие данные обновляются: налоговый номер, паспортные данные, номер в демографическом реестре, ФИО, дата и место рождения, пол, адрес регистрации, гражданство, фото.

Как отмечает адвокат Дарья Тарасенко, на учёт поставят тех, кто "потерялся" и должен был быть на воинском учёте. Появится информация для более эффективного поиска подлежащих призыву. Решатся некоторые проблемы призывников (например, получение паспорта за границей через "Документ" при отсутствии идентификационного кода). Теоретически могут выявиться новые нарушения правил воинского учёта (например, учёт не по месту регистрации).

"Пока нельзя точно знать, насколько корректными будут результаты верификации и не повлияет ли это, например, на проверку оснований для отсрочки. Совет призывникам и военнообязанным: проверять, не изменилась ли информация в электронном военно-учётном документе, особенно наличие отсрочки, и следить, не появились ли отметки о нарушении или "розыске"", — сообщает адвокат.

У студентов старше 25 лет проверят знание и посещаемость

Студентам старше 25 лет тоже стоит приготовиться к возможным неприятностям в виде отмены отсрочки. Заместитель министра образования Николай Трофименко в интервью РБК-Украина сообщил, что за них взялись самым тщательным образом. По его словам, проверяются: законность поступления в университет, соблюдение правил зачисления, реальное посещение занятий, выполнение учебного плана, наличие результатов обучения и оценок, а также соответствие сведений в образовательных реестрах фактическому обучению. При этом Трофименко отдельно подчеркнул, что возраст старше 25 лет сам по себе не является нарушением и основанием для отчисления.

По информации министра образования Андрея Бутенко, с 2025 года из украинских учебных заведений отчислили около 50 тысяч мужчин старше 25 лет за невыполнение учебного плана. Проверки выявляли ситуации, когда студент числился в университете, но фактически не учился. Образовательный процесс существовал преимущественно на бумаге.

И это происходит на фоне обсуждения в Министерстве обороны и других ведомствах возможности изменения условий предоставления студенческой отсрочки. Но для введения возрастных ограничений необходимо изменить законодательство.

Как отмечают юристы, паниковать ещё рано, так как это не означает, что каждого студента старше 25 лет автоматически признают нарушителем или лишат отсрочки.

"Статья 46 Закона "О высшем образовании" предусматривает конкретные основания для отчисления, в том числе невыполнение индивидуального учебного плана. О возрасте там речь не идёт. Но, бережёного Бог бережёт, и я бы порекомендовал студентам 25+ получить в деканате справку об обучении. Проверить корректность информации в ЕГЭБО. Сохранить результаты сессий, зачёты и подтверждения выполнения учебного плана. Проверить действительность отсрочки в "Резерв+". При возникновении вопросов требовать письменные решения и указание правовых оснований", — рассказал Фокусу адвокат Сергей Сыроид.

Как писал Фокус, Закарпатский суд признал незаконной мобилизацию трёх студентов, которым комиссии ТЦК отменили отсрочки. Основанием послужили сомнения в том, что молодые люди действительно учатся, а также неубедительные ответы на вопросы об образовательной программе и учебном плане.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК проникают в частные дома и силой забирают мужчин. Омбудсмен фиксирует новые нарушения, а юристы подчеркивают: право на неприкосновенность жилища действует даже в условиях военного положения.