Держава дедалі пильніше стежить за чоловіками призовного віку: звіряє особисті дані, виявляє фіктивних студентів, перевіряє сімейні стосунки та підозрює у спробах уникнути мобілізації. Під контроль поступово потрапляють не тільки ті, хто ухиляється від військового обліку, а й ті, хто користується законним правом на відстрочку або намагається виїхати за кордон через сімейні обставини. Де закінчується боротьба зі зловживаннями і починається втручання у права громадян, хто і на яких підставах може перевіряти чоловіків, студентів та їхні шлюби — з'ясовував Фокус.

Правоохоронці дуже серйозно взялися за виявлення випадків ухилення від мобілізації за допомогою "нерівного" шлюбу, коли дружина значно старша за чоловіка, та ще й має інвалідність. Поки що це нововведення запроваджується в одному регіоні.

Саме в Тернопільській області поліція звернула увагу на зростання кількості шлюбів, у яких жінка значно старша за чоловіка призовного віку: 103 — у 2022 році, 276 — у 2023-му, 145 — у 2024-му, 138 — у 2025-му і вже 188 — з початку 2026 року. Правоохоронці вирішили дослідити, як за допомогою таких шлюбів та інших схем, зокрема з використанням жінок з інвалідністю, чоловіки ухиляються від мобілізації. Серед прикладів — чоловіки, які одружилися зі своїми тещами, та 27-річний мешканець Зборівської громади, який одружився з жінкою 1971 року народження, а потім виїхав за кордон. Крім того, у списках "вигідних" шлюбів фігурують багато підприємців, причому досить відомих у регіоні.

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Голова поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко заявив, що сама різниця у віці або супровід особи з інвалідністю під час перетину кордону не є порушенням, але поліція перевірятиме такі шлюби на законність та виявлятиме організаторів таких схем, щоб притягнути винних до відповідальності.

Власне, було чимало випадків, коли саме прикордонники повертали на кордоні подружжя з великою різницею у віці, просто тому, що припускали, що шлюб є фіктивним. Найрезультативнішим виявився 2024 рік, коли за кордон раз у раз не випускали подружні пари, засумнівавшись у тому, що шлюб було укладено з кохання. Цього року 37-річний чоловік намагався виїхати до Молдови з 52-річною жінкою з інвалідністю, на якій одружився за три місяці до цього. За версією прикордонників, вона була матір’ю його справжньої обраниці, і чоловікові відмовили у виїзді.

Мало того, що їх не випускають з країни. У діях жінок вбачають порушення статті 332 Кримінального кодексу (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), а в діях чоловіків — порушення статті 336 КК України (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).

Але, власне, не все так однозначно. Деякі подружжя відстоюють свої інтереси в судах і цілком успішно. Коли у 2024 році на пункті пропуску "Лужанка" на Закарпатті відмовили у виїзді чоловікові з дружиною, старшою за нього, та ще й з інвалідністю 3 групи, запідозривши фіктивний шлюб. Серед аргументів прикордонників були різні місця проживання та різні прізвища подружжя. Чоловік звернувся до Закарпатського окружного адміністративного суду, і суд визнав відмову незаконною та скасував її.

Аналогічне рішення отримав чоловік жінки з інвалідністю 2 групи, яких прикордонники не випустили за кордон, вважаючи, що їхній шлюб є фіктивним. Суд встановив, що позивач надав повний пакет документів, передбачений законодавством, а відповідач не довів протилежного.

Окремо суд звернув увагу на питання щодо визнання шлюбу дійсним. Наявність свідоцтва про шлюб підтверджує його державну реєстрацію та дійсність. Визнання шлюбу недійсним, зокрема на підставі фіктивності, можливе виключно за рішенням суду. Жодного такого рішення в матеріалах справи не було.

У зв’язку з цим суд дійшов висновку, що прикордонники не можуть самостійно анулювати або визнавати фіктивним зареєстрований шлюб. Різниця у віці, різні прізвища, різні адреси реєстрації та недавня дата весілля самі по собі не свідчать про фіктивність шлюбу.

У РАГСі вже відмовляють у реєстрації, якщо жінка старша за чоловіка

Тепер же перевіркою законності шлюбу має намір зайнятися поліція, поки що Тернопільська. І, як розповіла Фокусу адвокат Олеся Градовська, це входить до компетенції правоохоронних органів у рамках кримінального провадження.

За словами адвоката, прикордонники, побачивши свідоцтво про шлюб із значною різницею у віці, одразу повідомляють про це компетентні органи — СБУ чи поліцію, а ті вже проводять розслідування. Але буває, що викривають якусь групу, яка займається незаконним перетином кордону. І ось вони починають усіх перевіряти, відстежувати і таким чином виходять на людей, які уклали фіктивні шлюби. І починається розслідування.

"Як правило, поліція порушує кримінальну справу, в рамках якої з’ясовує, чи є ознаки сімейних стосунків — листування, спільне проживання, спільні фотографії, навіть переказ грошей з картки на картку. Опитують сусідів, свідків, навіть можуть провести обшуки в помешканні, щоб перевірити, чи є там речі другої половинки. Одночасний допит кількох осіб, якщо є суперечності між показаннями, — ну, багато чого. Практично задіюються всі інструменти досудового розслідування", — зазначає адвокат.

Якщо це розслідується, наприклад, у рамках якоїсь організованої угруповання, до якої входить багато людей, що займалися перевезенням людей через кордон, — там проводяться негласні слідчі дії: прослуховування, спостереження, агентуру, і в рамках цього також можуть виявляти такі випадки.

Але, крім цього, як зазначає адвокат, вже РАГСи, принаймні у столиці, почали відмовляти у реєстрації шлюбу людям із значною різницею у віці.

"Мені дзвонили кілька молодих людей, яким відмовляли у реєстрації шлюбу, коли вони зверталися до РАГСу. Наприклад, жінка була старшою за чоловіка більш ніж на 20 років — і їм не зареєстрували шлюб. І це триває вже кілька останніх років у Києві, не знаю, як у інших містах. Справа дійшла аж до цього. Звісно, рішення РАГСу можна оскаржити в адміністративному або судовому порядку. Правда, якщо обирати судовий шлях, то зараз суди у таких справах залучають співробітників ТЦК. Запрошують ТЦК на судове засідання, щоб вони ознайомилися з позовом і висловили свою думку", — підкреслює Олеся Градовська.

Усіх чоловіків призовного віку буде виявлено протягом 30 днів

А днями уряд доручив перевірити дані всіх чоловіків віком 17–60 років на основі баз Державної міграційної служби (ДМС), Єдиного демографічного реєстру та реєстру військовозобов’язаних — про це йдеться в постанові Кабміну від 25 листопада 2026 р. № 1466.

ГМС збирає дані (реєстри громад, паспорти-книжечки, демографічний реєстр) і передає їх до Міністерства оборони. Міністерство оборони автоматично звіряє отриману інформацію з реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів, і все це протягом 30 днів; після звірки оновлені дані вносяться до реєстру (в автоматичному режимі чи ні — поки що незрозуміло, постанова допускає обидва варіанти).

Які дані оновлюються: податковий номер, паспортні дані, номер у демографічному реєстрі, ПІБ, дата та місце народження, стать, адреса реєстрації, громадянство, фото.

Як зазначає адвокат Дар’я Тарасенко, на облік занесуть тих, хто "загубився" і мав перебувати на військовому обліку. З’явиться інформація для ефективнішого пошуку осіб, які підлягають призову. Будуть вирішені деякі проблеми призовників (наприклад, отримання паспорта за кордоном через "Документ" за відсутності ідентифікаційного коду). Теоретично можуть виявитися нові порушення правил військового обліку (наприклад, облік не за місцем реєстрації).

"Поки що неможливо точно знати, наскільки коректними будуть результати верифікації та чи не вплине це, наприклад, на перевірку підстав для відстрочки. Порада призовникам та військовозобов’язаним: перевіряйте, чи не змінилася інформація в електронному військово-реєстраційному документі, особливо наявність відстрочки, та стежте, чи не з’явилися відмітки про порушення або "розшук", — повідомляє адвокат.

У студентів віком понад 25 років перевірятимуть знання та відвідуваність

Студентам старше 25 років також варто підготуватися до можливих неприємностей у вигляді скасування відстрочки. Заступник міністра освіти Микола Трофименко в інтерв’ю РБК-Україна повідомив, що до них підійшли дуже ретельно. За його словами, перевіряються: законність вступу до університету, дотримання правил зарахування, реальне відвідування занять, виконання навчального плану, наявність результатів навчання та оцінок, а також відповідність відомостей в освітніх реєстрах фактичному навчанню. При цьому Трофименко окремо наголосив, що вік старше 25 років сам по собі не є порушенням і підставою для відрахування.

За інформацією міністра освіти Андрія Бутенка, з 2025 року з українських навчальних закладів відрахували близько 50 тисяч чоловіків віком понад 25 років за невиконання навчального плану. Під час перевірок виявлялися випадки, коли студент числився в університеті, але фактично не навчався. Освітній процес існував переважно на папері.

І це відбувається на тлі обговорення в Міністерстві оборони та інших відомствах можливості зміни умов надання студентської відстрочки. Однак для запровадження вікових обмежень необхідно внести зміни до законодавства.

Як зазначають юристи, панікувати ще зарано, оскільки це не означає, що кожного студента старше 25 років автоматично визнають порушником або позбавлять відстрочки.

"Стаття 46 Закону "Про вищу освіту" передбачає конкретні підстави для відрахування, зокрема невиконання індивідуального навчального плану. Про вік там не йдеться. Але, обережний — Бог береже, і я б порекомендував студентам віком 25+ отримати в деканаті довідку про навчання. Перевірити правильність інформації в ЕГЕБО. Зберегти результати сесій, заліків та підтвердження виконання навчального плану. Перевірити дійсність відстрочки в "Резерв+". У разі виникнення питань вимагати письмові рішення та зазначення правових підстав", — розповів Фокусу адвокат Сергій Сироїд.

Як писав Фокус, Закарпатський суд визнав незаконною мобілізацію трьох студентів, яким комісії ТЦК скасували відстрочки. Підставою для цього стали сумніви в тому, що молоді люди дійсно навчаються, а також непереконливі відповіді на запитання щодо освітньої програми та навчального плану.

Раніше повідомлялося, що співробітники ТЦК проникають у приватні будинки та силою забирають чоловіків. Омбудсмен фіксує нові порушення, а юристи наголошують: право на недоторканність житла діє навіть в умовах воєнного стану.