Мог стать цыганским бароном: президент Эстонии рассказал, что в детстве его похитили ромы

В ходе беседы с журналистами президент страны рассказал, что инцидент произошел на рынке, когда он с бабушкой покупали продукты. Ему тогда было около 5 лет.

Президент Эстонии Алар Карис в детстве был похищен ромы. В возрасте 4-5 лет его украли на рынке в Тарту, когда они с бабушкой покупали продукты.

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Об этом он сообщил в интервью Eesti Ekspress.

Отмечается, что одна из продавцов на рынке углядела как ромы увели мальчика с собой и рассказала его бабушке.

В то время в Ихасте – пригородном районе Тарту, был палаточный городок ромов, но дальше тартуского вокзала будущий президент не доехал. Мальчика удалось спасти.

Как его нашли и цель похищения Алару Карису не известны, но он убежден, что у ромов точно был план, так как он был светловолосый, а одет был в белую шубу.

Подытоживая историю, эстонский президент в сатирическом ключе заявил, то мог бы стать цыганским бароном

Напомним, что 31 августа этого года парламент Эстонии избрал Алара Кариса президентом. В результате единственный кандидат — Алар Карис все же набрал 72 голоса. Этого достаточно, так как требовалось больше 68 голосов. Ранее президентом Эстонии была Керсти Кальюлайд, которая пророчила Украине долгий путь до членства в Европейском Союзе.

Ранее мы сообщали, что в Эстонии начали строить временные заграждения на границе с Российской Федерацией.

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