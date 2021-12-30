Міг стати циганським бароном: президент Естонії розповів, що в дитинстві його викрали роми

Під час розмови з журналістами президент країни розповів, що інцидент стався на ринку, коли він із бабусею купував продукти. Йому тоді було близько п'яти років.

Президента Естонії Алара Каріса в дитинстві викрали роми. У віці 4-5 років його вкрали на ринку Тарту, коли вони з бабусею купували продукти.

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Про це він повідомив в інтерв'ю Eesti Ekspress.

Зазначається, що одна з продавчинь на ринку побачила, як роми забрали хлопчика із собою і розповіла його бабусі.

На той час в Іхасті – приміському районі Тарту, було наметове містечко ромів, але далі тартуського вокзалу майбутній президент не доїхав. Хлопчика вдалося врятувати.

Як його знайшли і мета викрадення Алара Каріса невідомі, але він переконаний, що в ромів точно був план, оскільки він був світловолосим і одягненим у білу шубу.

Підсумовуючи історію, естонський президент у сатиричному ключі заявив, що міг би стати циганським бароном.

Нагадаємо, що 31 серпня цього року парламент Естонії обрав Алара Каріса президентом. У результаті єдиний кандидат — Алар Каріс усе ж таки набрав 72 голоси. Цього достатньо, тому що потрібно понад 68 голосів. Раніше президентом Естонії була Керсті Кальюлайд, яка пророкувала Україні довгий шлях до членства в Європейському Союзі.

Раніше ми повідомляли, що в Естонії почали будувати тимчасові загородження на кордоні з Російською Федерацією.

Міністр оборони Естонії вважає, що НАТО має бути готовим реагувати на дії Кремля реальними діями.