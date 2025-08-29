Магнитные бури сегодня и на выходных: каких сюрпризов ждать от Солнца (график)
В ближайшие дни в целом сильной геомагнитной активности не ожидается, однако магнитные бури все же могут задеть Землю. В такие дни чувствительным к солнечным штормам людям советуют больше отдыхать и не пить много кофе.
Ученые прогнозируют слабую магнитную бурю, но слишком долго она не будет надоедать. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы (BGS), обнародованные 29 августа.
Магнитные бури сегодня
29-30 августа (с 15:00 по 15:00 по Киеву) геомагнитная активность ожидается на очень низком уровне, то есть магнитная буря не ожидается.
Магнитные бури: прогноз на выходные
В следующие сутки также магнитные поля в основном будут в покое, но на пике прогнозируют кратковременные или локальные возмущения.
В сутки с 31 августа на 1 сентября уже ожидается слабая магнитная буря, но она будет кратковременной. Большую часть времени активности не будет.
Геологи отметили, что хотя в целом на выходных будет спокойно, из-за влияния центрального коронального отверстия Солнца есть риски активности и магнитной бури на короткие интервалы
"Несколько активных регионов сейчас находятся близко к центру солнечного диска, что увеличивает шансы на потенциальные выбросы корональной массы, направленные на Землю. Если что-то случится, они могут объединиться с высокоскоростным потоком корональной дыры и еще больше повысить геомагнитные условия", — пояснили в BGS.
Магнитные бури: как уменьшить дискомфорт
Как передавал ранее Фокус, к солнечным штормам особенно чувствительны:
- люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими головными болями и мигренями;
- люди пожилого возраста;
- дети и подростки;
- беременные женщины.
Чувствительные к солнечной активности люди в дни, когда происходят магнитные бури, страдают от головной боли и головокружения, повышения давления, ощущения слабости или усталости, тревожности и раздражительности. Кроме того, у них ухудшаются концентрация и сон.
Для того, чтобы уменьшить влияние магнитной бури, советуют:
- избегать физических и эмоциональных нагрузок, но можно и даже рекомендованы легкие упражнения, растяжка, активные прогулки;
- пить много воды, наоборот ограничить употребление кофеина и алкоголя;
- полноценное питание;
- отдых и сон не менее 7 часов, меньше гаджетов перед сном;
- чаще проветривать жилье.
