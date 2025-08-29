Магнитные бури сегодня и на выходных: каких сюрпризов ждать от Солнца (график)

В ближайшие дни в целом сильной геомагнитной активности не ожидается, однако магнитные бури все же могут задеть Землю. В такие дни чувствительным к солнечным штормам людям советуют больше отдыхать и не пить много кофе.

Ученые прогнозируют слабую магнитную бурю, но слишком долго она не будет надоедать. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы (BGS), обнародованные 29 августа.

Магнитные бури сегодня

29-30 августа (с 15:00 по 15:00 по Киеву) геомагнитная активность ожидается на очень низком уровне, то есть магнитная буря не ожидается.

Магнитные бури: прогноз на выходные

В следующие сутки также магнитные поля в основном будут в покое, но на пике прогнозируют кратковременные или локальные возмущения.

В сутки с 31 августа на 1 сентября уже ожидается слабая магнитная буря, но она будет кратковременной. Большую часть времени активности не будет.

Магнитные бури — прогноз по 1 сентября Фото: скриншот

Геологи отметили, что хотя в целом на выходных будет спокойно, из-за влияния центрального коронального отверстия Солнца есть риски активности и магнитной бури на короткие интервалы

"Несколько активных регионов сейчас находятся близко к центру солнечного диска, что увеличивает шансы на потенциальные выбросы корональной массы, направленные на Землю. Если что-то случится, они могут объединиться с высокоскоростным потоком корональной дыры и еще больше повысить геомагнитные условия", — пояснили в BGS.

Магнитные бури: как уменьшить дискомфорт

Как передавал ранее Фокус, к солнечным штормам особенно чувствительны:

люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими головными болями и мигренями;

люди пожилого возраста;

дети и подростки;

беременные женщины.

Чувствительные к солнечной активности люди в дни, когда происходят магнитные бури, страдают от головной боли и головокружения, повышения давления, ощущения слабости или усталости, тревожности и раздражительности. Кроме того, у них ухудшаются концентрация и сон.

Для того, чтобы уменьшить влияние магнитной бури, советуют:

избегать физических и эмоциональных нагрузок, но можно и даже рекомендованы легкие упражнения, растяжка, активные прогулки;

пить много воды, наоборот ограничить употребление кофеина и алкоголя;

полноценное питание;

отдых и сон не менее 7 часов, меньше гаджетов перед сном;

чаще проветривать жилье.

