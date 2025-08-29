Магнітні бурі сьогодні і на вихідних: яких сюрпризів чекати від Сонця (графік)

Найближчими днями загалом сильної геомагнітної активності не очікується, проте магнітні бурі все ж можуть зачепити Землю. У такі дні чутливим до сонячних штормів людям радять більше відпочивати та не пити багато кави.

Related video

Науковці прогнозують слабку магнітну бурю, але надто довго вона не набридатиме. Про це свідчать дані Британської геологічної служби (BGS), оприлюднені 29 серпня.

Магнітні бурі сьогодні

29-30 серпня (з 15:00 по 15:00 за Києвом) геомагнітна активність очікується на дуже низькому рівні, тобто магнітна буря не очікується.

Магнітні бурі: прогноз на вихідні

У наступну добу також магнітні поля здебільшого будуть у спокої, але на піку прогнозують короткочасні або локальні збурення.

У добу з 31 серпня на 1 вересня вже очікується слабка магнітна буря, але вона буде короткочасною. Більшу частину часу активності не буде.

Магнітні бурі — прогноз по 1 вересня Фото: скриншот

Геологи зауважили, що хоча загалом на вихідних буде спокійно, через вплив центрального коронального отвору Сонця є ризики активності й магнітної бурі на короткі інтервали

"Кілька активних регіонів зараз знаходяться близько до центру сонячного диска, що збільшує шанси на потенційні викиди корональної маси, спрямовані на Землю. Якщо щось трапиться, вони можуть об'єднатися з високошвидкісним потоком корональної діри і ще більше підвищити геомагнітні умови", — пояснили у BGS.

Магнітні бурі: як зменшити дискомфорт

Як передавав раніше Фокус, до сонячних штормів особливо чутливі:

люди з серцево-судинними захворюваннями, хронічними головними болями та мігренями;

люди похилого віку;

діти і підлітки;

вагітні жінки.

Чутливі до сонячної активності люди у дні, коли відбуваються магнітні бурі, страждають від головного болю й запаморочення, підвищення тиску, відчуття слабкості або втоми, тривожності й дратівливості. Окрім того, у них погіршуються концентрація та сон.

Для того, щоб зменшити вплив магнітної бурі, радять:

уникати фізичних й емоційних навантажень, але можна й навіть рекомендовані легкі вправи, розтяжка, активні прогулянки;

пити багато води, навпаки обмежити вживання кофеїну та алкоголю;

повноцінне харчування;

відпочинок та сон щонайменше 7 годин, менше гаджетів перед сном;

частіше провітрювати житло.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко поділилась прогнозом погоди на кінець літа і 1 вересня. З її слів, у частині регіонів перший день шкільного навчального року може пройти під дощем.

29 серпня в Україні відзначають День пам'яті загиблих захисників. Його дата пов’язана з трагічним днем 2014 року, коли воїни виходили з Іловайського оточення й потрапили під ворожий вогонь у "зеленому коридорі". Символом їхньої пам’яті став сонях.