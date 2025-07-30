Нова магнітна буря накриє Землю на кілька днів: як вберегтися метеозалежним людям

На Землю насувається магнітна буря, яка триватиме кілька днів. Фахівці передбачають підвищення сонячної активності до рівня G1, що означає слабкий шторм.

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За даними Британської геологічної служби (BGS), яка щодня досліджує сонячну активність, невелика магнітна буря 31 липня розтягнеться до полудня 1 серпня за Гринвічем (15:00 за Києвом). Втім далі активність Сонця знизиться.

Британська геологічна служба прогнозує невеликі магнітні бурі з 31 липня по 1 серпня Фото: скриншот

"Ефекти корональних дір можуть спричинити посилення геомагнітної активності протягом першого та другого прогнозованих інтервалів. Це може призвести до деяких активних періодів геомагнітних умов з невеликою ймовірністю окремих періодів шторму G1", — ідеться в коментарі до прогнозу магнітних бур.

Прогноз магнітних бур на найближчу добу

О 13:05 30 липня в мережі Х фахівці BGS опублікували прогноз на 24 години та зазначили, що найближчим часом в геомагнітному полі планети зберігатиметься тиша.

"Все ще очікуємо на прибуття високошвидкісного потоку сонячного вітру. Якщо він з'єднається, ми можемо отримати кілька активних періодів, і залишається невелика ймовірність кількох коротких періодів шторму", — розповіли в службі.

Варто зауважити, що сонячна активність є нестабільною та непередбачуваною, тому дані постійно оновлюються.

Вплив магнітних бур на самопочуття

Журналісти "РБК-Україна" розповіли, що особливо чутливі до сонячних штормів люди з серцево-судинними захворюваннями, хронічними головними болями та мігренями, люди похилого віку, діти, підлітки та вагітні жінки.

Симптоми чутливості:

головний біль, запаморочення і мігрень;

підвищення тиску;

слабкість, відчуття втоми;

тривожність, дратівливість й емоційні перепади;

погіршення концентрації;

поганий сон.

Як захиститися від магнітних бур

Для зменшення впливу сонячної активності на організм рекомендується:

уникати фізичних й емоційних навантажень;

пити не менше 1,5-2 літрів води на день;

обмежити вживання кофеїну та алкоголю;

харчуватися повноцінно;

уникати перевтоми та спати не менше, ніж 7 годин;

менше користуватися гаджетами перед сном;

виконувати легкі фізичні вправи, розтяжку та більше гуляти;

частіше провітрювати житло.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні стане не так спекотно. За її словами, найближчим часом значного похолодання очікувати не варто, температура може піти вниз лише ближче до другої декади серпня.

18 квітня ЗМІ писали, що Сонце увійшло в сторічний цикл і на людство чекають десятиліття магнітних бур. За словами вчених, посилення сонячної активності може вплинути на роботу космічних апаратів і навігацію на планеті.