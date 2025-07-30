Новая магнитная буря накроет Землю на несколько дней: как уберечься метеозависимым людям

На Землю надвигается магнитная буря, которая продлится несколько дней. Специалисты предсказывают повышение солнечной активности до уровня G1, что означает слабый шторм.

Related video

По данным Британской геологической службы (BGS), которая ежедневно исследует солнечную активность, небольшая магнитная буря 31 июля растянется до полудня 1 августа по Гринвичу (15:00 по Киеву). Впрочем дальше активность Солнца снизится.

Британская геологическая служба прогнозирует небольшие магнитные бури с 31 июля по 1 августа Фото: скриншот

"Эффекты корональных дыр могут вызвать усиление геомагнитной активности в течение первого и второго прогнозируемых интервалов. Это может привести к некоторым активным периодам геомагнитных условий с небольшой вероятностью отдельных периодов шторма G1", — говорится в комментарии к прогнозу магнитных бурь.

Прогноз магнитных бурь на ближайшие сутки

В 13:05 30 июля в сети Х специалисты BGS опубликовали прогноз на 24 часа и отметили, что в ближайшее время в геомагнитном поле планеты будет сохраняться тишина.

"Все еще ожидаем прибытия высокоскоростного потока солнечного ветра. Если он соединится, мы можем получить несколько активных периодов, и остается небольшая вероятность нескольких коротких периодов шторма", — рассказали в службе.

Стоит заметить, что солнечная активность является нестабильной и непредсказуемой, поэтому данные постоянно обновляются.

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Журналисты "РБК-Украина" рассказали, что особенно чувствительны к солнечным штормам люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими головными болями и мигренями, пожилые люди, дети, подростки и беременные женщины.

Симптомы чувствительности:

головная боль, головокружение и мигрень;

повышение давления;

слабость, чувство усталости;

тревожность, раздражительность и эмоциональные перепады;

ухудшение концентрации;

плохой сон.

Как защититься от магнитных бурь

Для уменьшения влияния солнечной активности на организм рекомендуется:

избегать физических и эмоциональных нагрузок;

пить не менее 1,5-2 литров воды в день;

ограничить употребление кофеина и алкоголя;

питаться полноценно;

избегать переутомления и спать не менее 7 часов;

меньше пользоваться гаджетами перед сном;

выполнять легкие физические упражнения, растяжку и больше гулять;

чаще проветривать жилье.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине станет не так жарко. По ее словам, в ближайшее время значительного похолодания ожидать не стоит, температура может пойти вниз лишь ближе ко второй декаде августа.

18 апреля СМИ писали, что Солнце вошло в столетний цикл и человечество ждут десятилетия магнитных бурь. По словам ученых, усиление солнечной активности может повлиять на работу космических аппаратов и навигацию на планете.