Мощные магнитные бури атакуют Землю: ожидается солнечная активность красного уровня

В течение недели ученые наблюдают высокую геомагнитную активность, которая может влиять на самочувствие людей. В пятницу возможна буря очень высокого уровня.

Магнитные бури — это вспышки на поверхности Солнца, которые выбрасывают в космос энергию. Достигая Земли, она может влиять на метеозависимых людей. Об этом говорится на портале METEOAGENT.

Магнитные бури: прогноз на 7 ноября

В пятницу предполагается солнечная вспышка класса М1. K-индекс будет достигать 7.3 балла, что указывает на сильную магнитную бурю. Однако частоты Шумана — без аномальных колебаний.

Прогноз солнечной активности на неделю Фото: Meteoagent

Британская геологическая служба также предупредила, что с 7 на 8 ноября ожидается буря среднего уровня G2, то есть умеренного. При этом максимально ожидаемый уровень — G4, здесь уже речь идет об очень сильной буре.

Прогноз BGS на ближайшие дни Фото: BGS

Магнитные возмущения вызвал выброс корональной массы, совмещенный с быстрым солнечным ветром из корональной дыры.

Відео дня

Мощные магнитные бури атакуют Землю: советы

Как передавал Фокус, солнечная активность может влиять на людей с врожденной или приобретенной метеозависимостью, а также на пожилых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, колебания давления, нарушения сна, ухудшение концентрации или перепады настроения.

Медики рекомендуют:

отслеживать прогнозы и заблаговременно корректировать свой график;

контролировать артериальное давление;

пить много чистой воды и легкие травяные чаи, особенно в случае головной боли или слабости;

не переутомляться, избегать стресса и конфликтов;

ограничить жирные и соленые блюда, вместо этого добавив больше овощей, фруктов и легкого белка в рацион.

Напомним, синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды в Украине на 7 ноября. По ее словам, в Киеве будет сухо и относительно тепло — до +11 градусов.

Метеоролог Вера Балабух спрогнозировала, какой будет нынешняя зима в Украине. По ее словам, значительные морозы маловероятны, и похолодание придет только во второй половине ноября.