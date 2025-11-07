Потужні магнітні бурі атакують Землю: очікується сонячна активність червоного рівня

Впродовж тижня науковці спостерігають високу геомагнітна активність, яка може впливати на самопочуття людей. У п'ятницю можлива буря дуже високого рівня.

Магнітні бурі — це спалахи на поверхні Сонця, які викидають у космос енергію. Досягаючи Землі, вона може впливати на метеозалежних людей. Про це йдеться на порталі METEOAGENT.

Магнітні бурі: прогноз на 7 листопада

У п'ятницю передбачається сонячний спалах класу М1. K-індекс сягатиме 7.3 бала, що вказує на сильну магнітну бурю. Однак частоти Шумана — без аномальних коливань.

Прогноз сонячної активності на тиждень Фото: Meteoagent

Британська геологічна служба також попередила, що з 7 на 8 листопада очікується буря середнього рівня G2, тобто помірного. При цьому максимально очікуваний рівень — G4, тут вже йдеться про дуже сильну бурю.

Прогноз BGS на найближчі дні Фото: BGS

Магнітні збурення спричинив викид корональної маси, поєднаний зі швидким сонячним вітром із корональної діри.

Потужні магнітні бурі атакують Землю: поради

Як передавав Фокус, сонячна активність може впливати на людей з вродженою або набутою метеозалежністю, а також на літніх людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, коливання тиску, порушення сну, погіршення концентрації або перепади настрою.

Медики рекомендують:

відстежувати прогнози і завчасно коригувати свій графік;

контролювати артеріальний тиск;

пити багато чистої води та легкі трав'яні чаї, особливо у випадку головного болю або слабкості;

не перевтомлюватись, уникати стресу й конфліктів;

обмежити жирні й солоні страви, натомість додавши більше овочів, фруктів і легкого білку у раціон.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко поділилась прогнозом погоди в Україні на 7 листопада. З її слів, у Києві буде сухо та відносно тепло — до +11 градусів.

Метеорологиня Віра Балабух спрогнозувала, якою буде цьогорічна зима в Україні. З її слів, значні морози малоймовірні, і похолодання прийде лише у другій половині листопада.