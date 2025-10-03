Харьков отмечает столетие ХНАТОБ: театр открыл юбилейный сезон и готовит премьеры

В Украине сегодня отмечают 100 лет со дня открытия Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко (ХНАТОБ). По случаю юбилея театр объявил праздничную программу, которая продлится в течение октября.

Харьковский оперный театр начал свою историю 3 октября 1925 года, когда в городе появился первый в Украине стационарный театр оперы и балета. Новое заведение стало центром украинского авангарда и, несмотря на жесткий идеологический контроль, интегрировало свои постановки в европейское художественное пространство.

На протяжении XX века ХНАТОБ превратился в ведущий культурный центр. Здесь работали известные композиторы, дирижеры и балетмейстеры, создавая постановки, которые получали международное признание.

Большой зал театра Фото: Из открытых источников

Перед началом полномасштабного вторжения коллектив активно гастролировал за рубежом, стал членом ассоциации "Opera Europe" и представил резонансные премьеры, среди которых — национальная опера "Вышиваный. Король Украины" и масштабный балет "Спартак".

В 2019-2021 годах театр реализовал ряд международных проектов. В частности, тур "Европейский путь" охватил 16 стран и более 300 выступлений, а в Харькове артисты организовали серию концертов для гражданских, военных и переселенцев. В условиях войны театр сохранил труппу, адаптировал репертуар и даже запустил Всеукраинский ХАБ "Мистецька ФОРТЕЦЯ".

ХНАТОБ сегодня

Сейчас, как сообщает сайт оперы, театр открыл свой 150-й театральный сезон и объявил программу юбилейных празднований. Уже состоялся гала-балет, впереди — Гала Опера, три премьеры, возвращение любимых спектаклей в подземный театр "Восток Опера" и большое юбилейное событие 19 октября.

ХНАТОБ в Instagram Фото: Скриншот

Все спектакли сейчас исполняются под землей, на безопасной сцене, что требует специальной адаптации каждой постановки. Это добавляет вызовов, но одновременно превращает выступления в уникальный художественный опыт.

Подземная сцена ХНАТОБ

В конце сентября в Харькове стартовал фестиваль "Восток Опера Фест — 2025", который продлится до 19 октября и объединит концерты, спектакли и участие приглашенных звезд.

Напомним, ХНАТОБ стал первым национальным театром оперы и балета в Украине. Его история насчитывает десятилетия культурных достижений, а сегодня театр остается символом стойкости Харькова и культурным фронтом города в условиях войны.

