Харків відзначає століття ХНАТОБ: театр відкрив ювілейний сезон і готує прем'єри

В Україні сьогодні відзначають 100 років від дня відкриття Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка (ХНАТОБ). З нагоди ювілею театр оголосив святкову програму, що триватиме упродовж жовтня.

Харківський оперний театр розпочав свою історію 3 жовтня 1925 року, коли у місті з’явився перший в Україні стаціонарний театр опери та балету. Новий заклад став центром українського авангарду та, попри жорсткий ідеологічний контроль, інтегрував свої постановки у європейський мистецький простір.

Упродовж XX століття ХНАТОБ перетворився на провідний культурний осередок. Тут працювали відомі композитори, диригенти й балетмейстери, створюючи постановки, які здобували міжнародне визнання.

Перед початком повномасштабного вторгнення колектив активно гастролював за кордоном, став членом асоціації "Opera Europe" та презентував резонансні прем’єри, серед яких — національна опера "Вишиваний. Король України" та масштабний балет "Спартак".

У 2019–2021 роках театр реалізував низку міжнародних проєктів. Зокрема, тур "Європейський шлях" охопив 16 країн і понад 300 виступів, а в Харкові артисти організували серію концертів для цивільних, військових та переселенців. В умовах війни театр зберіг трупу, адаптував репертуар і навіть запустив Всеукраїнський ХАБ "Мистецька ФОРТЕЦЯ".

ХНАТОБ сьогодні

Нині, як повідомляє сайт опери, театр відкрив свій 150-й театральний сезон та оголосив програму ювілейних святкувань. Уже відбувся гала-балет, попереду — Гала Опера, три прем’єри, повернення улюблених вистав у підземний театр "Схід Опера" та велика ювілейна подія 19 жовтня.

Всі вистави зараз виконуються під землею, на безпечній сцені, що потребує спеціальної адаптації кожної постановки. Це додає викликів, але водночас перетворює виступи на унікальний мистецький досвід.

Підземна сцена ХНАТОБ

Наприкінці вересня в Харкові стартував фестиваль "Схід Опера Фест – 2025", який триватиме до 19 жовтня та об’єднає концерти, вистави й участь запрошених зірок.

Нагадаємо, ХНАТОБ став першим національним театром опери та балету в Україні. Його історія налічує десятиліття культурних досягнень, а сьогодні театр залишається символом стійкості Харкова і культурним фронтом міста в умовах війни.

