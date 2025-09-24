"Немає стабільної зарплати": відома українська акторка розказала, як виживає на 16 грн в день

Римма Зюбіна розкрила фінансову сторону театральної діяльності, зізнавшись, що може обійтись мінімальними сумами заради улюбленої справи.

54-річна акторка Римма Зюбіна розказала про театральні зарплати в Україні у розмові з блогеркою Ангеліною Пичик. Зірка екрану чесно зізналась, що фінансовий складник ніколи не був пріоритетом у її професійному виборі. Відповідне відео опубліковано в Instagram.

"Я взагалі можу жити на 500 гривень на місяць. У мене немає стабільної зарплатні. Ніколи в театрі ніхто не заробляв", — відкрито заявила артистка.

Вона уточнила, що наразі її місячний дохід у театрі становить приблизно 10 тисяч гривень. Однак вона наголосила на принципово важливому аспекті своєї діяльності. "Акторська справа — це покликання, а не спосіб заробітку", — підкреслила Римма Зюбіна.

Кар'єра Римми Зюбіної

Акторка має багатий творчий досвід — вона працювала у різних театрах України, зокрема понад 20 років виступала на сцені Молодого театру. У кіно дебютувала у 1992 році та знялась у понад сотні кінопроєктів. Найбільшу популярність їй принесла роль Дарини у стрічці "Гніздо горлиці", за яку отримала премію "Золота дзиґа".

Акторка Римма Зюбіна Фото: Instagram

З 2022 року працює на сцені Одеського драматичного театру імені Василька та продовжує брати участь у постановках у Львові та Києві. Одружена з режисером Станіславом Мойсеєвим, у подружжя є син Даниїл.

