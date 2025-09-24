"Нет стабильной зарплаты": известная украинская актриса рассказала, как выживает на 16 грн в день

Римма Зюбина раскрыла финансовую сторону театральной деятельности, признавшись, что может обойтись минимальными суммами ради любимого дела.

54-летняя актриса Римма Зюбина рассказала о театральных зарплатах в Украине в разговоре с блогером Ангелиной Пичик. Звезда экрана честно призналась, что финансовая составляющая никогда не была приоритетом в ее профессиональном выборе. Соответствующее видео опубликовано в Instagram.

"Я вообще могу жить на 500 гривен в месяц. У меня нет стабильной зарплаты. Никогда в театре никто не зарабатывал", — открыто заявила артистка.

Она уточнила, что сейчас ее месячный доход в театре составляет примерно 10 тысяч гривен. Однако она отметила принципиально важный аспект своей деятельности. "Актерское дело — это призвание, а не способ заработка", — подчеркнула Римма Зюбина.

Карьера Риммы Зюбиной

Актриса имеет богатый творческий опыт — она работала в разных театрах Украины, в частности более 20 лет выступала на сцене Молодого театра. В кино дебютировала в 1992 году и снялась в более чем сотне кинопроектов. Наибольшую известность ей принесла роль Дарьи в фильме "Гнездо горлицы", за которую получила премию "Золотой волчок".

Актриса Римма Зюбина Фото: Instagram

С 2022 года работает на сцене Одесского драматического театра имени Василька и продолжает участвовать в постановках во Львове и Киеве. Замужем за режиссером Станиславом Моисеевым, у супругов есть сын Даниил.

