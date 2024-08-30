Назван член королевской семьи, который способен помирить Гарри и Уильяма

За более чем год братья недавно впервые встретились. Они посетили похороны дяди, однако держались на расстоянии.

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По словам бывшего сотрудника дворца, принцесса Беатрис является единственным членом королевской семьи Великобритании, который может "инициировать мир" в длительной вражде принца Гарри с принцем Уильямом. Об этом пишет New York Post.

В этом году рабочая нагрузка принца Уильяма увеличивалась, а его жена Кейт Миддлтон и отец, король Чарльз ІІІ, брали на себя меньше обязанностей во время лечения онкологии. Тем временем вражда принца Уэльского с его младшим братом продолжала обостряться.

Поэтому принцесса Беатрис "поговорила с двумя братьями, чтобы попытаться улучшить ситуацию".

Принцесса Беатрис Фото: Clarissa Luna Makeup/Facebook

Беатрис и ее сестра, принцесса Евгения, дочери принца Эндрю, остаются близкими с Гарри и его женой Меган Маркл после того, как дуэт покинул королевскую жизнь в 2020 году.

Евгения даже посещала кузена в США в 2022 году. Она также была единственным лицом из королевской семьи, которое появилось в его документальном сериале для Netflix "Гарри и Меган".

Сообщается, что родные братья не разговаривали друг с другом во время посещения похорон своего дяди в конце лета 2024 года.

После сообщений о том, что Гарри намеревался пропустить мероприятие по соображениям безопасности, герцог в конце концов вылетел в Великобританию, чтобы инкогнито появиться на мемориальной службе.

Похороны стали первым случаем, когда братья увиделись после коронации отца в мае 2023 года.

Напомним, принц Уильям даже не хочет видеть Гарри на своей коронации.

Также Фокус писал об отношении Кейт Миддлтон к ссоре мужа и его брата.