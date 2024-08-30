Названо члена королівської родини, який здатний помирити Гаррі та Вільяма

За понад рік брати нещодавно вперше зустрілися. Вони відвідали похорон дядька, проте трималися на відстані.

Related video

За словами колишнього співробітника палацу, принцеса Беатріс є єдиним членом королівської сім’ї Великої Британії, який може "ініціювати мир" у тривалій ворожнечі принца Гаррі з принцом Вільямом. Про це пише New York Post.

Цього року робоче навантаження принца Вільяма збільшувалося, а його дружина Кейт Міддлтон і батько, король Чарльз ІІІ, брали на себе менше обовʼязків під час лікування онкології. Тим часом ворожнеча принца Уельського з його молодшим братом продовжувала загострюватися.

Тому принцеса Беатріс "поговорила з двома братами, щоб спробувати покращити ситуацію".

Принцеса Беатріс Фото: Clarissa Luna Makeup/Facebook

Беатріс та її сестра, принцеса Євгенія, доньки принца Ендрю, залишаються близькими з Гаррі та його дружиною Меган Маркл після того, як дует залишив королівське життя у 2020 році.

Євгенія навіть відвідувала кузена у США у 2022 році. Вона також була єдиною особою з королівської сім’ї, яка з’явилася в його документальному серіалі для Netflix "Гаррі та Меган".

Повідомляється, що рідні брати не розмовляли одне з одним під час відвідування похорону свого дядька наприкінці літа 2024 року.

Після повідомлень про те, що Гаррі мав намір пропустити захід з міркувань безпеки, герцог зрештою вилетів до Великої Британії, щоб інкогніто з’явитися на меморіальній службі.

Похорон став першим випадком, коли брати побачилися після коронації батька в травні 2023 року.

Нагадаємо, принц Вільям навіть не хоче бачити Гаррі на своїй коронації.

Також Фокус писав про ставлення Кейт Міддлтон до сварки чоловіка та його брата.