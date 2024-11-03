Королеву Камиллу не добавляют в семейные чаты: в чем причина

В свое время королева Елизавета II имела лучший телефон. Впрочем, она мало пользовалась приложениями.

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Королева Камилла не включена в члены семейных чатов в мессенджерах. Об этом пишет Express.

Жена короля Великобритании Чарльза III не спешит за технологиями, поскольку пользуется "кирпичным" телефоном Nokia 90-х годов, то есть она не может быть частью своей семейной группы WhatsApp, ведь ее телефон просто не поддерживает эту программу.

Об этом рассказал сын королевы Камиллы, Том Паркер Боулз, когда его спросили, есть ли в его семье группа WhatsApp.

"У нас есть — мои дети, моя сестра и двоюродные братья, — но моя мама все еще пользуется старомодным телефоном Nokia, поэтому [она] не может. Я думаю, это для безопасности", — признался Том.

Как известно, во время своего правления королева Елизавета II имела немного более лучший телефон, но мало пользовалась приложениями. Внуки учили бабушку пользоваться текстовыми сообщениями, однако большинство приложений были для мамы Чарльза III непонятными.

Королева Камилла Фото: Getty Images

Гайлс Брандрет рассказывал, что за обеденным столом ни в коем случае не должны присутствовать телефоны.

"Она ни при каких обстоятельствах не позволяла своим внукам приносить свои "девайсы" к обеденному столу", — писал эксперт.

Напомним, королева Камилла была против встречи короля Чарльза III с сыном Гарри.

Также Фокус писал о новой важной работе королевы Камиллы.