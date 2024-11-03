Королеву Каміллу не додають до сімейних чатів: у чому причина

Свого часу королева Єлизавета ІІ мала кращий телефон. Втім, вона мало користувалася додатками.

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Королева Камілла не включена до членів сімейних чатів у месенджерах. Про це пише Express.

Дружина короля Великої Британії Чарльза ІІІ не поспішає за технологіями, оскільки користується "цегляним" телефоном Nokia 90-х років, тобто вона не може бути частиною своєї сімейної групи WhatsApp, адже її телефон просто не підтримує цю програму.

Про це розповів син королеви Камілли, Том Паркер Боулз, коли його запитали, чи є в його сім’ї група WhatsApp.

"Ми маємо — мої діти, моя сестра та двоюрідні брати, — але моя мама все ще користується старомодним телефоном Nokia, тому [вона] не може. Я думаю, це для безпеки", — зізнався Том.

Як відомо, під час свого правління королева Єлизавета II мала трохи досконаліший телефон, але мало користувалася додатками. Онуки навчали бабусю користуватися текстовими повідомленнями, проте більшість додатків були для мами Чарльза ІІІ незрозумілими.

Королева Камілла Фото: Getty Images

Гайлс Брандрет розповідав, що за обіднім столом ні в якому разі не повинні бути присутніми телефони.

"Вона ні за яких обставин не дозволяла своїм онукам приносити свої "девайси" до обіднього столу", – писав експерт.

Нагадаємо, королева Камілла була проти зустрічі короля Чарльза ІІІ із сином Гаррі.

Також Фокус писав про нову важливу роботу королеви Камілли.