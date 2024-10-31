Король Чарльз ІІІ и Кейт Миддлтон сильно сблизились, — СМИ

В начале 2024 года у Чарльза и Кейт диагностировали неизвестные типы рака. После этого они частично отошли от выполнения монарших обязанностей.

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Король Великобритании Чарльз ІІІ сблизился с невесткой Кейт Миддлтон после того, как у них диагностировали рак, и монарх прилагает усилия, чтобы поддержать ее. Об этом пишет The Sun.

В начале 2024 года у Чарльза и Кейт диагностировали неизвестные типы рака. Принцесса Уэльская недавно объявила, что закончила химиотерапию, а король приостановил лечение, чтобы присоединиться к королеве Камилле во время королевского тура по Австралии и Самоа.

Королевский эксперт Ричард Палмер сказал, что жена принца Уильяма и британский суверен могли положиться друг на друга в течение периода лечения.

"Нет сомнений, что 75-летний монарх и королева Камилла сегодня ближе к принцу и принцессе Уэльским", — считает эксперт.

Когда Чарльз и Кейт были в больнице, сообщалось, что король прилагал особые усилия, чтобы навестить невестку.

Кейт Миддлтон и король Чарльз III Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

"Согласно осведомленным источникам, когда они оба обнаружили, что имеют рак после операции, Чарльз и Кейт поддерживали друг друга", — рассказал Палмер.

Принцесса Уэльская, скорее всего, присоединится к остальной королевской семье на ежегодной воскресной службе памяти. Это будет 10 ноября. Супруга принца Уильяма также планирует провести свой ежегодный рождественский концерт.

Кейт Миддлтон и король Чарльз III Фото: Коллаж Фокуса

Напомним, сестра Кейт Миддлтон попала в скандал.

Также Фокус писал о планах Кейт Миддлтон на Хэллоуин-2024.