Король Чарльз ІІІ та Кейт Міддлтон сильно зблизилися, — ЗМІ

На початку 2024 року у Чарльза і Кейт діагностували невідомі типи раку. Після цього вони частково відійшли від виконання монарших обовʼязків.

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Король Великої Британії Чарльз ІІІ зблизився з невісткою Кейт Міддлтон після того, як у них діагностували рак, і монарх докладає зусиль, щоб підтримати її. Про це пише The Sun.

На початку 2024 року у Чарльза і Кейт діагностували невідомі типи раку. Принцеса Уельська нещодавно оголосила, що закінчила хіміотерапію, а король призупинив лікування, щоб приєднатися до королеви Камілли під час королівського туру Австралією та Самоа.

Королівський експерт Річард Палмер сказав, що дружина принца Вільяма і британський суверен могли покластися одне на одного протягом періоду лікування.

"Немає сумнівів, що 75-річний монарх і королева Камілла сьогодні ближче до принца і принцеси Уельських", — вважає експерт.

Коли Чарльз і Кейт були в лікарні, повідомлялося, що король докладав особливих зусиль, щоб провідати невістку.

Кейт Міддлтон та король Чарльз ІІІ Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

"Згідно з обізнаними джерелами, коли вони обидва виявили, що мають рак після операції, Чарльз і Кейт підтримували одне одного", — розповів Палмер.

Принцеса Уельська, швидше всього, приєднається до решти королівської родини на щорічній недільній службі пам’яті. Це буде 10 листопада. Дружина принца Вільяма також планує провести свій щорічний різдвяний концерт.

Кейт Міддлтон та король Чарльз ІІІ Фото: Колаж Фокусу

Нагадаємо, сестра Кейт Міддлтон потрапила в скандал.

Також Фокус писав про плани Кейт Міддлтон на Геловін-2024.