Королева Єлизавета ІІ вела щоденник до самої смерті: про що вона писала

За день до своей смерти 8 сентября 2022 года королева Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра, прежде чем назначить его преемницей Лиз Трасс. Последние дни она провела в Балморале.

Королева Великобритании Елизавета II активно вела дневник, даже незадолго до своей смерти в сентябре 2022 года. Об этом пишет Telegraph.

При жизни покойная мама короля Чарльза III регулярно вела дневник, однако королевская особа как-то призналась: "Я веду дневник, но не так, как у королевы Виктории. Он довольно маленький".

Из-за напряженного графика британской монархини она обычно не имела времени подробно рассказывать о своих днях. Однажды королевская персона сказала Кеннету Роузу: "У меня нет времени записывать разговоры, только события".

В новой биографии Роберта Хардмана о короле Чарльзе автор рассказал, что Ее покойное величество все еще вела свой дневник до своих последних дней, которые она провела в своем шотландском доме Балморал.

"Ее последняя запись была такой же фактической и практичной, как никогда. Это могло быть описание другого нормального рабочего дня, который начался обычным способом — "Эдвард пришел ко мне", — поскольку она отмечала договоренности, которые ее личные секретарь, сэр Эдвард Янг, сделал для присяги новых министров администрации Трасс", — рассказал автор.

За день до ее смерти 8 сентября 2022 года покойная королева Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра, прежде чем назначить его преемницей Лиз Трасс.

Королева Елизавета II Фото: Getty Images

Напомним, о смерти Елизаветы II близкие знали заранее.

Также Фокус писал о предстоящем появлении королевы Елизаветы ІІ в фильме "Паддингтон".