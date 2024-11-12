Отзывчивые и искренние: названы самые добрые члены британской королевской семьи

Во время опроса люди, которые лично общались с членами королевской семьи, сказали очень много теплых слов в их адрес.

2024 год стал очень сложным для принца и принцессы Уэльских, однако это не помешало им не только выстоять, но и завоевать новую порцию любви поклонников, став самыми добрыми членами королевской семьи Великобритании по версии журнала Hello.

"За кулисами — бесчисленные письма, сообщения, визиты, телефонные звонки, о которых никто не знает. Но даже в эти самые трудные годы эта сосредоточенность на помощи другим не прекращается. Сочувствие и сострадание так важны для принцев и принцессы Уэльских. Они невероятно добрые люди, которые действительно заботятся о своей работе", – сказал один из близких инсайдеров из окружения принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Во время опроса люди, которым довелось лично пообщаться с парой, рассказали о своих эмоциях. Пола Хаджел, 10-летний приемный сын котрой Тони после потери обеих ног из-за жестокого обращения с ним биологических родителей лечился в больнице, куда неоднократно приезжала Кейт, подружился с ней. Внимание к нему принцессы помогло собрать мальчику 1,8 миллиона фунтов стерлингов для благотворительной организации больницы, королевским покровителем которой является Кейт.

"Никаких манер и изяществ, только чистая доброта и взаимная признательность. Когда мы впервые встретились с ней, Тони был крошечным с маленькими ножками, и она сразу же опустилась с ним на пол, чтобы оказаться на его уровне. Она садится и раскрашивает вместе с ним и никогда не торопится", – говорит Пола, у которой два года назад диагностировали рак кишечника.

В прошлом году она получила из рук Уильяма орден Британской империи, и во время церемонии Кейт обняла мать Тони:

"И у меня сложилось впечатление, что она и Уильям знают, чем занимается Тони. Он получил письма от них обоих, чтобы поздравить его с его сбором средств, и когда Уильям вручил мне мой орден Британской империи в Виндзорском замке в прошлом году, он махал Тони и спрашивал о моем раке и химиотерапии".

Пола добавила, что когда Тони видит будущую королеву по телевизору, то говорит: "Вот моя Кейт!".

Кейт Миддлтон и Тони

Не менее восторжена добротой пары и Лиз Хэттон, 17-летняя девушка-фотограф, у которой неизлечимая форма рака. Принц Уильям пригласил ее пофотографировать церемонию инвеституры в Виндзорском замке.

"Разговаривать с ними было потрясающе, потому что это было похоже на разговор с любым человеком, как с обычным человеком. В них не было никакого величия, была только человечность и доброта", — сказала она позже.

На выбор членов Королевского клуба Hello повлияло то, что пара ведет себя на публике скромно, а при встречах проявляет искренние чувства и заинтересованность, стараясь уделить внимание всем.

Супруги стараются поддерживать людей в тяжелых ситуациях и всегда признательны тем, кто своим примером вдохновляет других на большие поступки. Например, принц Уильям решил навестить покойную Дебору Джеймс дома, чтобы подарить ей титул дамы незадолго до того, как она скончалась от рака кишечника, потому что она е могла приехать лично. Дебора, которая собрала более 5 миллионов фунтов стерлингов на исследования рака, рассказала, как принц присоединился к ее семье за ​​дневным чаем с шампанским, добавив, что он был "так добр и успокоил всех".

Те, кто работает вместе с Уильямом и Кейт в их благотворительной деятельности, также хвалят их теплый, искренний подход к своей работе. Доктор Сабрина Коэн-Хаттон, пожарный и психолог, которая в подростковом возрасте жила на улице после смерти отца, познакомилась с Уильямом через его проект Homewards по искоренению бездомности. Во время съемок Сабрина познакомила Уильяма с Уэйном, который оправился от бездомности после того, как провел годы жизни на улице.

"Я своими глазами увидела доброту принца, работая с ним в Homewards. Есть много того, что он делает, чего люди не видят, когда ходят на встречи, встречаются с людьми, столкнувшимися с бездомностью, и все это происходит вдали от камер. Одна из вещей, которую принц привносит в это, заключается в том, что он действительно хорошо умеет соотносить то, как это влияет на вас в глубине души", – говорит она.

Таких отзывов и о принцессе, и о принце собралось достаточно для того, чтобы редакция журнала вынесла свой вердикт.

Ранее Фокус писал о том, что Кейт, которая в сентябре завершила курс химиотерапии, впервые с начала года появилась на двух мероприятиях подряд.