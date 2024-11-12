Чуйні та щирі: названо найдобріших членів британської королівської сім'ї

Під час опитування люди, які особисто спілкувалися з членами королівської сім'ї, сказали дуже багато теплих слів на їхню адресу.

2024 рік став дуже складним для принца та принцеси Уельських, проте це не завадило їм не тільки вистояти, а й завоювати нову порцію любові шанувальників, ставши найдобрішими членами королівської сім'ї Великої Британії за версією журналу Hello.

"За лаштунками — незліченні листи, повідомлення, візити, телефонні дзвінки, про які ніхто не знає. Але навіть у ці найважчі роки ця зосередженість на допомозі іншим не припиняється. Співчуття і розуміння так важливі для принца і принцеси Уельських. Вони неймовірно добрі люди, які справді дбають про свою роботу", — сказав один із близьких інсайдерів з оточення принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Під час опитування люди, яким довелося особисто поспілкуватися з парою, розповіли про свої емоції. Пола Гаджел, 10-річний прийомний син котрої Тоні після втрати обох ніг через жорстоке поводження з ним біологічних батьків лікувався в лікарні, куди неодноразово приїжджала Кейт, потоваришував із нею. Увага до нього принцеси допомогла зібрати хлопчикові 1,8 мільйона фунтів стерлінгів для благодійної організації лікарні, королівським покровителем якої є Кейт.

"Жодних манер і витонченості, тільки чиста доброта і взаємна вдячність. Коли ми вперше зустрілися з нею, Тоні був крихітним із маленькими ніжками, і вона відразу ж опустилася з ним на підлогу, щоб опинитися на його рівні. Вона сідає і розфарбовує разом із ним і ніколи не поспішає", — каже Пола, у якої два роки тому діагностували рак кишківника.

Торік вона отримала з рук Вільяма орден Британської імперії, а під час церемонії Кейт обняла матір Тоні:

"І у мене склалося враження, що вона і Вільям знають, чим займається Тоні. Він отримав листи від них обох, щоб привітати його з його збором коштів, і коли Вільям вручив мені мій орден Британської імперії у Віндзорському замку торік, він махав Тоні та запитував про мій рак і хіміотерапію".

Пола додала, що коли Тоні бачить майбутню королеву по телевізору, то каже: "Ось моя Кейт!".

Кейт Міддлтон и Тоні

Не менш захоплена добротою пари і Ліз Геттон, 17-річна дівчина-фотограф, у якої невиліковна форма раку. Принц Вільям запросив її пофотографувати церемонію інвеститури у Віндзорському замку.

"Розмовляти з ними було приголомшливо, тому що це було схоже на розмову з будь-якою людиною, зовсім звичайною. У них не було якоїсь величі, була тільки людяність і доброта", — сказала вона пізніше.

На вибір членів Королівського клубу Hello вплинуло те, що пара поводиться на публіці скромно, а під час зустрічей виявляє щирі почуття і зацікавленість, намагаючись приділити увагу всім.

Подружжя намагається підтримувати людей у важких ситуаціях і завжди вдячне тим, хто своїм прикладом надихає інших на великі вчинки. Наприклад, принц Вільям вирішив відвідати покійну Дебору Джеймс удома, щоб подарувати їй титул леді незадовго до того, як вона померла від раку кишківника, тому що вона не могла приїхати особисто. Дебора, яка зібрала понад 5 мільйонів фунтів стерлінгів на дослідження раку, розповіла, як принц приєднався до її сім'ї за денним чаєм із шампанським, додавши, що він був "таким добрим і заспокоїв усіх".

Ті, хто працює разом із Вільямом і Кейт у їхній благодійній діяльності, також хвалять їхній теплий, щирий підхід до своєї роботи. Докторка Сабріна Коен-Гаттон, пожежниця і психологиня, яка в підлітковому віці жила на вулиці після смерті батька, познайомилася з Вільямом через його проєкт Homewards із викорінення бездомності. Під час зйомок Сабріна познайомила Вільяма з Вейном, який оговтався від бездомності після того, як провів роки безпритульного життя.

"Я на власні очі побачила доброту принца, працюючи з ним у Homewards. Є багато того, що він робить, чого інші не бачать, коли ходять на зустрічі, зустрічаються з людьми, які зіткнулися з бездомністю, і все це відбувається далеко від камер. Одна з речей, яку принц привносить у це, полягає в тому, що він дійсно добре вміє співвідносити те, як це впливає на вас у глибині душі", — каже вона.

Таких відгуків і про принцесу, і про принца зібралося достатньо для того, щоб редакція журналу винесла свій вердикт.

Раніше Фокус писав про те, що Кейт, яка у вереснізавершила курс хіміотерапії, вперше з початку року з'явилася на двох заходах поспіль.