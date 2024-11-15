Принц Уильям и Кейт Миддлтон похожи на "влюбленных подростков", — СМИ

В начале 2024 года принцесса Уэльская объявила, что ей диагностировали рак. В сентябре она закончила химиотерапию, однако окончательно еще не вылечилась.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон похожи на "влюбленных подростков", которые бросают вызов королевскому протоколу. Об этом пишет Fox News.

Роя Никха, королевский редактор The Sunday Times и соведущая подкаста "Королевская семья с Роей и Кейт", считает, что принц и принцесса Уэльская "все еще очень любят друг друга" после сложного года.

"Когда вы видите их во время выходов, они, очевидно, все еще очень влюблены друг в друга", — сказала Никха.

"Один всегда заботится о другом. Недавно, когда они были вместе в Саутпорте, вы могли увидеть, что... она была немного уязвимее. Я думаю, они держат спину друг друга", — добавила она.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в Саутпорте Фото: Getty Images

Кроме этого, эксперт считает, что с таким уровнем медийности трудно держать свою личную жизнь подальше от внимания публики. Впрочем, Уэльские и сами сняли трогательное видео, когда объявили в сентябре 2024 года, что Кэтрин закончила курс химиотерапии.

"Многие люди были очень удивлены, увидев, насколько они открыты, позволяя камерам снимать их такими, какие они есть, такими, какими они хотели бы, чтобы мы их видели, то есть много обнимались, целовались и были чрезвычайно близки физически на одеяле", — добавила она.

Кейт Миддлтон объявила об окончании курса химиотерапии

Королевский эксперт Ричард Фицвильямс считает, что с самого начала бракосочетания пары принц Уильям "ревностно оберегал частную жизнь своей семьи".

"С этой целью он откладывал начало своих полноценных королевских обязанностей на столько, сколько мог", — сказал эксперт.

Принц и принцесса Уэльские познакомились, будучи студентами Сент-Эндрюсского университета в 2001 году. Они поженились в 2011 году и впоследствии стали родителями троих детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Напомним, Кейт Миддлтон сделала дерзкий комментарий о бороде принца Уильяма.

Также Фокус писал о новом портрете короля Чарльза ІІІ к 76-летию.