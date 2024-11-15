Принц Вільям та Кейт Міддлтон схожі на "закоханих підлітків", — ЗМІ

На початку 2024 року принцеса Уельська оголосила, що їй діагностували рак. У вересні вона закінчила хіміотерапію, проте остаточно ще не вилікувалася.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон схожі на "закоханих підлітків", які кидають виклик королівському протоколу. Про це пише Fox News.

Роя Нікха, королівська редакторка The Sunday Times і співведуча подкасту "Королівська сім'я з Роєю та Кейт", вважає, що принц і принцеса Уельські "все ще дуже люблять одне одного" після складного року.

"Коли ви бачите їх під час виходів, вони, очевидно, все ще дуже закохані одне в одного", — сказала Нікха.

"Один завжди піклується про іншого. Нещодавно, коли вони були разом у Саутпорті, ви могли побачити, що… вона була трохи вразливішою. ​​Я думаю, вони тримають спину одне одного", — додала вона.

Кейт Міддлтон та принц Вільям у Саутпорті Фото: Getty Images

Окрім цього, експертка вважає, що з таким рівнем медійності важко тримати своє особисте життя подалі від уваги публіки. Втім, Уельські і самі зняли зворушливе відео, коли оголосили у вересні 2024, що Кетрін закінчила курс хіміотерапії.

"Багато людей були дуже здивовані, побачивши, наскільки вони відкриті, дозволяючи камерам знімати їх такими, якими вони є, такими, якими вони хотіли б, щоб ми їх бачили, тобто багато обіймалися, цілувалися та були надзвичайно близькі фізично на ковдрі", — додала вона.

Кейт Міддлтон оголосила про закінчення курсу хіміотерапії

Королівський експерт Річард Фіцвільямс вважає, що з самого початку одруження пари принц Вільям "ревно оберігав приватне життя своєї родини".

"З цією метою він відкладав початок своїх повноцінних королівських обов’язків на стільки, скільки міг", — сказав експерт.

Принц і принцеса Уельські познайомилися, будучи студентами Сент-Ендрюського університету у 2001 році. Вони одружилися у 2011 році і згодом стали батьками трьох дітей: принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон зробила зухвалий коментар про бороду принца Вільяма.

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