Назвала бестактным: стало известно, чем Дональд Трамп возмутил королеву Елизавету II

Дональд Трамп утверждал, что он — "любимый президент" королевы, опровергая любую информацию об их размолвке.

Королева Елизавета II, которая принимала Дональда Трампа в Великобритании в 2018 году во время его первого визита, была раздражена бестактностью 45-го президента США, хотя он утверждал, что на самом деле он был ее "любимым президентом". Об этом в своей колонке для Daily Mail пишет колумнист Ричард Иден.

Он вспоминает слова своего коллеги Крейга Брауна, который еще в январе говорил, что покойная монарх посчитала Дональда Трампа грубым, что заставило американского политика настаивать, что все было с точностью до наоборот. Теперь Иден нашел подтверждение сказанного Брауном.

По словам его источника, который участвовал в организации визита Трампа в эту страну в 2018 году вместе с его женой Меланией, политик сделал комментарий о сестре королевы, принцессе Маргарет, умершей в 2002-м в возрасте 71 год.

"Трамп вмешался, сказав, что Маргарет, должно быть, была трудной сестрой. Королева была очень раздражена этим замечанием, которое она посчитала невежественным и обидным. Она всегда защищала Маргарет до последнего", — цитирует Иден своего информатора, не называя его имени.

Что послужило поводом для такого комментария, доподлинно неизвестно, но не исключено, что перед поездкой в Великобританию Трамп посмотрел сериал Netflix "Корона" об истории британской королевской семьи. В нем младшая сестра королевы Маргарет была представлена ​​как мятежная, непостоянная и обиженная на Елизавету.

Принцесса Маргарет Фото: Getty Images

В двух сериях шоу особое внимание уделено личной жизни принцессы Маргарет, которой венценосная сестра не дала разрешения на брак с Питером Таунсендом, разведенным летчиком-асом. В соответствии с Законом о королевских браках 1772 года, именно монарх решает, кто достоин войти в их семью, а брак с разведенным мужчиной не поощрялся. Позже был составлен план внести поправки в Закон, чтобы разрешить брак, исключив Маргарет и ее детей из линии наследования.

В книге Крейга Брауна под названием "Путешествие вокруг королевы" утверждается, что покойная монарх призналась, что ей "особенно не понравилось", как Трамп оглядывался через ее плечо, словно "в поисках других, более интересных".

В свою очередь американский президент назвал такие комментарии "абсолютной ложью":

"Я слышал, что я был ее любимым президентом. У меня были прекрасные отношения с королевой. Я нравился ей, а она мне. Она была удивительной женщиной".

Чета Трамп в Букингемском дворце

Второй раз в Великобританию Дональд Трамп и его жена прилетали в 2019-м. В их честь был устроен прием в Букингемском дворце.

Ранее Фокус писал, что Мелания Трамп рассказала, какой должна быть жена, по мнению ее мужа.