Назвала нетактовним: стало відомо, чим Дональд Трамп обурив королеву Єлизавету II

Дональд Трамп стверджував, що він — "улюблений президент" королеви, спростовуючи будь-яку інформацію про їхню сварку.

Королева Єлизавета II, яка приймала Дональда Трампа у Великій Британії 2018 року під час його першого візиту, була роздратована нетактовністю 45-го президента США, хоча він стверджував, що насправді він був її "улюбленим президентом". Про це у своїй колонці для Daily Mail пише колумніст Річард Іден.

Він згадує слова свого колеги Крейга Брауна, який ще в січні говорив, що покійна монархиня вважала Дональда Трампа грубим. Це змусило американського політика наполягати, що все було зовсімо навпаки. Тепер Іден знайшов підтвердження того, що говорив Браун.

За словами його джерела, яке брало участь в організації візиту Трампа в цю країну 2018 року разом із його дружиною Меланією, політик зробив коментар про сестру королеви, принцесу Маргарет, яка померла 2002-го у віці 71 року.

"Трамп втрутився, сказавши, що Маргарет, мабуть, була важкою сестрою. Королева була дуже роздратована цим зауваженням, яке вона вважала грубим і образливим. Вона завжди захищала Маргарет до останнього", — цитує Іден свого інформатора, не називаючи його імені.

Що послужило приводом для такого коментаря, достеменно невідомо, але не виключено, що перед поїздкою до Великої Британії Трамп подивився серіал Netflix "Корона" про історію британської королівської сім'ї. У ньому молодша сестра королеви Маргарет була представлена як бунтівна, мінлива й ображена на Єлизавету.

Принцеса Маргарет Фото: Getty Images

У двох серіях шоу особлива увага приділена особистому життю принцеси Маргарет, якій вінценосна сестра не дала дозволу на шлюб з Пітером Таунсендом, розведеним льотчиком-асом. Відповідно до Закону про королівські шлюби 1772 року, саме монарх вирішує, хто гідний увійти в їхню сім'ю, а шлюб із розлученим чоловіком не заохочувався. Пізніше було складено план внести поправки до Закону, щоб дозволити шлюб, виключивши Маргарет і її дітей із лінії спадкування.

У книзі Крейга Брауна під назвою "Мандрівка навколо королеви" стверджується, що покійна монарх зізналася, що їй "особливо не сподобалося", як Трамп озирався через її плече, наче "в пошуках інших, більш цікавих".

Натомість американський президент назвав такі коментарі "абсолютною брехнею":

"Я чув, що я був її улюбленим президентом. У мене були прекрасні стосунки з королевою. Я подобався їй, а вона мені. Вона була дивовижною жінкою".

Подружжя Трамп у Букінгемському палаці

Вдруге до Великої Британії Дональд Трамп і його дружина прилітали 2019-го. На їхню честь було влаштовано прийом у Букінгемському палаці.

Раніше Фокус писав, що Меланія Трамп розповіла, якою має бути дружина, на думку її чоловіка.