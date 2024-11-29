Принц Уильям признался, какого будущего хочет для своих детей

Принц Уильям трижды стал отцом. Кейт Миддлтон родила ему двух сыновей, Джорджа и Луи, и дочь Шарлотту.

Принц Уильям откровенно рассказал о своих мечтах на будущее, которое будет у его троих детей, посещая церемонию награждения накануне. Об этом пишет Mirror.

Будущий король Великобритании выступил с речью на церемонии вручения наград за сохранение бивней Tusk Conservation Awards в Лондоне, Англия.

"Я хочу, чтобы мои дети жили в мире, где ласточки все еще мигрируют, гориллы все еще живут в облачных лесах Уганды, а носороги все еще бродят по засушливым пастбищам Намибии", — сказал многодетный отец.

Принц Уильям также присутствовал при вручении трех наград на церемонии. В другом месте мероприятия королевская особа почтила рейнджеров, которые погибли во время своей работы.

"Отрезвляющий орден почета, который мы видели ранее, отмечает рейнджеров, которые потеряли жизнь, и служит напоминанием о том, какую цену заплатили слишком много людей на передовой охраны природы", — сказал он.

Принц Уильям на Tusk Conservation Awards

Будущий британский суверен также встретился с послами благотворительной организации. Принц Уильям является патроном Tusk Conservation и помог учредить награду еще в 2013 году.

Награда Tusk Conservation Awards отмечает работу тех, кто участвует в сохранении природы по всей Африке. Недавно Уильям посетил Южную Африку в рамках своей премии Earshot Awards.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty

Напомним, Кейт Миддлтон сделала эмоциональное заявление.

Также Фокус писал о планах Кейт Миддлтон и принца Уильяма на Рождество.