Принц Вільям зізнався, якого майбутнього хоче для своїх дітей
Принц Вільям тричі став батьком. Кейт Міддлтон народила йому двох синів, Джорджа та Луї, та доньку Шарлотту.
Принц Вільям відверто розповів про свої мрії на майбутнє, яке буде в його трьох дітей, відвідуючи церемонію нагородження напередодні. Про це пише Mirror.
Майбутній король Великої Британії виступив із промовою на церемонії вручення нагород за збереження бивнів Tusk Conservation Awards у Лондоні, Англія.
"Я хочу, щоб мої діти жили у світі, де ластівки все ще мігрують, горили все ще живуть у хмарних лісах Уганди, а носороги все ще бродять по посушливих пасовищах Намібії", — сказав багатодітний батько.
Принц Вільям також був присутній, щоб вручити три нагороди на церемонії. В іншому місці заходу королівська особа вшанувала рейнджерів, які загинули під час своєї роботи.
"Протверезний орден пошани, який ми бачили раніше, відзначає рейнджерів, які втратили життя, і служить нагадуванням про те, яку ціну заплатили надто багато людей на передовій охорони природи", — сказав він.
Майбутній британський суверен також зустрівся з послами благодійної організації. Принц Вільям є патроном Tusk Conservation і допоміг започаткувати нагороду ще у 2013 році.
Нагорода Tusk Conservation Awards відзначає роботу тих, хто бере участь у збереженні природи по всій Африці. Нещодавно Вільям відвідав Південну Африку в рамках своєї премії Earshot Awards.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон зробила емоційну заяву.
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