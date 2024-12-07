Эксперт по языку тела рассказала, как за последний год изменилась Кейт Миддлтон (фото)

По мнению эксперта Джуди Джеймс, очередное появление онкобольной принцессы Кейт Миддлтон свидетельствует о ее постепенном выздоровлении. Традиционно Кейт провела концерт колядок перед Рождеством, а публика была рада видеть ее в хорошем расположении духа.

Для принцессы Уэльской 2024 год был непростым. На фоне своей борьбы с раком в течение долгого времени она редко появлялась на публике. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс заявила, что только сейчас появились явные признаки того, что жена принца Уильяма изменилась в лучшую сторону, став "более оживленной" и "менее сдержанной", пишет Daily Mail.

Оценивая появление Кейт Миддлтон 6 декабря на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве после самого трудного года в своей жизни, Джуди отметила, что 42-летняя принцесса была очень эмоциональной и радостной. Было заметно, что она с нетерпением ждала открытия праздничного сезона.

По словам эксперта, Кейт стала напоминать свою покойную свекровь, принцессу Диану. "Сравнивать и противопоставлять двух женщин редко бывает справедливым делом, но интересно, как болезнь Кейт, похоже, открыла для нее некоторые небольшие шлюзы. Она стала более открыто проявлять свою любовь к Уильяму и более эмоциональной на публичных мероприятиях", — считает Джеймс.

Принц Уильям и принцесса Кейт Миддлтон со своими сыновьями принцами Луи и Джорджем Фото: Getty Images

Джуди отметила, что "в языке тела Кейт наблюдаются внутренние, видимые изменения, которые указывают на то, что ее болезнь добавила дополнительное измерение в плане эмоциональной сигнализации". Эксперт пояснила, что "улыбки Кейт, ее смех, ее осанка и ее энергетические сигналы" — все это "будет намекать на продолжающееся выздоровление".

Принцесса Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

По ее словам, мать троих детей также демонстрирует "более сильные и уверенные проявления эмпатии, чем когда-либо прежде".

"Здесь ее выражение лица стало более оживленным, а диапазон движений при ходьбе стал шире, чем мы видели раньше на публике. Здесь она выглядит более эмоционально уверенной и гораздо менее настороженной, чем раньше", — объяснила Джуди. Все эти моменты, по мнению эксперта по языку тела, говорят об улучшении как физического, так и эмоционального здоровья невестки короля Чарльза ІІІ.

Ранее, 6 декабря, Фокус писал о том, что Кейт Миддлтон в красном платье-пальто прибыла на рождественский концерт.