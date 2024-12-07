Експерт із мови тіла розповіла, як за останній рік змінилася Кейт Міддлтон (фото)

На думку експерта Джуді Джеймс, чергова поява онкохворої принцеси Кейт Міддлтон свідчить про її поступове одужання. Традиційно Кейт провела концерт колядок перед Різдвом, а публіка була рада бачити її в гарному настрої.

Для принцеси Уельської 2024 рік був непростим. На тлі своєї боротьби з раком протягом довгого часу вона рідко з'являлася на публіці. Експертка з мови тіла Джуді Джеймс заявила, що тільки зараз з'явилися явні ознаки того, що дружина принца Вільяма змінилася в кращий бік, ставши "більш жвавою" і "менш стриманою", пише Daily Mail.

Оцінюючи появу Кейт Міддлтон 6 грудня на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві після найважчого року у своєму житті, Джуді зазначила, що 42-річна принцеса була дуже емоційною і радісною. Було помітно, що вона з нетерпінням чекала відкриття святкового сезону.

За словами експерта, Кейт стала нагадувати свою покійну свекруху, принцесу Діану. "Порівнювати і протиставляти двох жінок рідко буває справедливою справою, але цікаво, як хвороба Кейт, схоже, відкрила для неї деякі невеликі шлюзи. Вона стала більш відкрито проявляти свою любов до Вільяма і більш емоційною на публічних заходах", — вважає Джеймс.

Принц Вільям і принцеса Кейт Міддлтон зі своїми синами принцами Луї та Джорджем Фото: Getty Images

Джуді зазначила, що "в мові тіла Кейт спостерігаються внутрішні, видимі зміни, які вказують на те, що її хвороба додала додатковий вимір у плані емоційної сигналізації". Експертка пояснила, що "посмішки Кейт, її сміх, її постава та її енергетичні сигнали" — усе це "натякатиме на триваюче одужання".

Принцеса Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

За її словами, мати трьох дітей також демонструє "сильніші та впевненіші прояви емпатії, ніж будь-коли раніше".

"Тут її вираз обличчя став більш жвавим, а діапазон рухів під час ходьби став ширшим, ніж ми бачили раніше на публіці. Тут вона виглядає більш емоційно впевненою і набагато менш настороженою, ніж раніше", — пояснила Джуді. Усі ці моменти, на думку експертки з мови тіла, свідчать про поліпшення як фізичного, так і емоційного здоров'я невістки короля Чарльза ІІІ.

Раніше, 6 грудня, Фокус писав про те, що Кейт Міддлтон у червоній сукні-пальто прибула на різдвяний концерт.