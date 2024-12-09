Принцесса Шарлотта сделала "устаревший" тренд снова модным (фото)

Было время, когда банты любого типа не считались стильными модными аксессуарами. Их часто ассоциировали с викторианской эпохой, когда их использовали для отделки платьев.

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Принцесса Шарлотта продемонстрировала трендовую прическу во время последнего выхода. Об этом пишет Hello Magazine.

Семья Уэльских в полном составе накануне появилась на праздничном концерте "Вместе на Рождество". Кейт Миддлтон надела яркое красное пальто от Сары Бертон для Alexander McQueen, которое имело двубортный крой и структурированные пуговицы спереди. К образу она добавила черный бант, что создавало эффект подарка.

Тем временем принцесса Шарлотта появилась в бордовом платье-пальто с бархатным воротником и пуговицами спереди от Trotters с блестящими туфлями. В волосах сестра принца Джорджа и принца Луи носила большой черный бант.

Семья Уэльских на рождественском концерте

А в свое время Кейт Миддлтон в 2018 году, когда отправилась в Университетский колледж Лондона, дополнила прическу черной бархатной лентой для волос от американского бренда J.Crew.

Было время, когда банты любого типа не считались стильными модными аксессуарами. Их часто ассоциировали с викторианской эпохой, когда их использовали для отделки платьев.

Принцесса Шарлотта и принц Луи Фото: Getty Images

Однако они стали намного популярнее, и бант сейчас есть везде, от прически до крепления на сумках, обуви и даже воротниках.

Напомним, Кейт Миддлтон рассказала о лечении рака.

Также Фокус писал обо всех выходах Кейт Миддлтон за 2024 год.