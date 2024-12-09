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Стиль життя

Принцеса Шарлотта зробила "застарілий" тренд знову модним (фото)

Принцеса Шарлотта, принц Луї, кейт міддлтон, бант на волоссі, королівська сімʼя британії, різдвяний концерт
Фото: Getty Images | Принцеса Шарлотта та принц Луї

Був час, коли банти будь-якого типу не вважалися стильними модними аксесуарами. Їх часто асоціювали з вікторіанською епохою, коли їх використовували для обробки суконь.

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Принцеса Шарлотта продемонструвала трендову зачіску під час останнього виходу. Про це пише Hello Magazine.

Родина Уельських у повному складі напередодні зʼявилася на святковому концерті "Разом на Різдво". Кейт Міддлтон одягла яскраве червоне пальто від Сари Бертон для Alexander McQueen, яке мало двобортний крій і структуровані ґудзики спереду. До образу вона додала чорний бант, що створювало ефект подарунку.

Тим часом принцеса Шарлотта зʼявилася в бордовій сукні-пальті з оксамитовим коміром і гудзиками спереду від Trotters із блискучими туфлями. У волоссі сестра принца Джорджа та принца Луї носила великий чорний бант.

Родина Уельських на різдвяному концерті

Свого часу Кейт Міддлтон у 2018 році, коли вирушила до Університетського коледжу Лондона, доповнила зачіску чорною оксамитовою стрічкою для волосся від американського бренду J.Crew.

Був час, коли банти будь-якого типу не вважалися стильними модними аксесуарами. Їх часто асоціювали з вікторіанською епохою, коли їх використовували для обробки суконь.

Принцеса Шарлотта та принц Луї Fullscreen
Принцеса Шарлотта та принц Луї
Фото: Getty Images

Однак вони стали набагато популярнішими, і бант зараз є скрізь, від зачіски до кріплення на сумках, взутті та навіть комірах.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон розповіла про лікування раку.

Також Фокус писав про всі виходи Кейт Міддлтон за 2024 рік.