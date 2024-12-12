Кейт Миддлтон публично похвалила принца Луи: что он сделал

Принц Луи известен своим ярким поведением на публике. Впрочем, оказалось, что шестилетний мальчик умеет хранить секреты.

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Во время концерта "Вместе на Рождество" в Вестминстерском аббатстве Кейт Миддлтон рассказала, почему она так гордится своим 6-летним сыном, принцем Луи. Об этом пишет Bustle.

Принцесса Уэльская посетила ежегодное празднование вместе со своим мужем, принцем Уильямом, и их тремя детьми: принцем Луи, принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем.

Во время разговора с певицей Паломой Фейт Кейт поделилась редким комментарием о своем младшем сыне.

Кейт сказала, что Луи узнал, что она запланировала выступление артистов балета на мероприятии "Вместе на Рождество", и она хотела, чтобы это стало сюрпризом для Шарлотты, которая является большой поклонницей балета.

Кейт Миддлтон с детьми

"Так что я сказала: "Луи, ты можешь сохранить тайну?" Я хочу, чтобы это было сюрпризом для Шарлотты, которая любит свой балет", — сказала Кейт.

"И он сказал: "Я ничего не скажу!" И он хранил тайну, это было что, может, две недели? .... Для 6 лет вполне неплохо", — похвалила сына будущая королева Великобритании.

Но утром перед концертом Луи уже был готов поделиться новостью с Шарлоттой.

"Сегодня утром он сказал: "Пожалуйста, мамочка, я могу ей сказать?" Я разрываюсь!""" — вспомнила многодетная мама.

Принц Луи известен своим ярким поведением на публике. Много раз младший сын Уэльских демонстрировал активные эмоции, закрывал рот маме, кричал, привлекая внимание общественности.

Принц Луи Фото: Getty Images

Напомним, почему Кейт Миддлтон может стать королевой раньше времени.

Также Фокус писал о состоянии онкобольной Кейт Миддлтон.