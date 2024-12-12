Кейт Міддлтон публічно похвалила принца Луї: що він зробив

Принц Луї відомий своєю яскравою поведінкою на публіці. Втім, виявилося, що шестирічний хлопчик вміє зберігати секрети.

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Під час концерту "Разом на Різдво" у Вестмінстерському абатстві Кейт Міддлтон розповіла, чому вона так пишається своїм 6-річним сином, принцом Луї. Про це пише Bustle.

Принцеса Уельська відвідала щорічне святкування разом зі своїм чоловіком, принцом Вільямом, і їхніми трьома дітьми: принцом Луї, принцесою Шарлоттою та принцом Джорджем.

Під час розмови зі співачкою Паломою Фейт Кейт поділилася рідкісним коментарем про свого меншого сина.

Кейт сказала, що Луї дізнався, що вона запланувала виступ артистів балету на заході "Разом на Різдво", і вона хотіла, щоб це стало сюрпризом для Шарлотти, яка є великою прихильницею балету.

Кейт Міддлтон з дітьми

"Тож я сказала: "Луї, ти можеш зберегти таємницю?" Я хочу, щоб це було сюрпризом для Шарлотти, яка любить свій балет", – сказала Кейт.

"І він сказав: "Я нічого не скажу!" І він зберігав таємницю, це було що, може, два тижні? … Для 6 років цілком непогано", – похвалила сина майбутня королева Великої Британії.

Але вранці перед заходом Луї вже був готовий поділитися новиною з Шарлоттою.

"Сьогодні вранці він сказав: "Будь ласка, мамусю, я можу їй сказати?" Я розриваюся!"" — пригадала багатодітна мама.

Принц Луї відомий своєю яскравою поведінкою на публіці. Низку разів менший син Уельських демонстрував активні емоції, закривав рот мамі, кричав, привертаючи увагу громадськості.

Принц Луї Фото: Getty Images

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон може стати королевою раніше часу.

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