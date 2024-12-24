Появление Кейт Миддлтон на Рождество станет "большим событием", — СМИ

Последний год был очень тяжелым для семьи Уэльских. Кейт лечилась от рака, очень редко появляясь на публике.

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Для Кейт Миддлтон это Рождество будет особенно трогательным. Ожидается, что принцесса Уэльская присоединится к королевской семье 25 декабря во время традиционной ежегодной прогулки в церковь Св. Марии Магдалины утром на Рождество. Об этом пишет People.

"Это будет такой большой момент, потому что в последний раз мы видели ее, прежде чем узнали о ее проблемах со здоровьем, было в прошлое Рождество", — отметил Бетан Холт.

"Это будет почти как книжный момент в очень трудное время", — добавил он.

В течение года, который принц Уильям описал как "жестокий" после того, как у его жены и отца короля Чарльза диагностировали рак, публичные появления Кейт Миддлтон были довольно редкими после операции на брюшной полости в январе и месяцев химиотерапии после того, как она публично объявила о своем диагнозе в марте.

В сентябре будущая королева Великобритании опубликовала видео, в котором объявила, что закончила лечение рака и "с нетерпением ждет возвращения на работу и еще нескольких публичных выступлений в ближайшие месяцы". С тех пор Кэтрин говорила о том, что находится на "новом этапе восстановления с обновленным чувством надежды и благодарности за жизнь".

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми на Рождество 2023 года Фото: Getty

Несмотря на это, Кейт Миддлтон и принц Уильям не посетили ежегодный предрождественский обед, организованный королем Чарльзом III в Букингемском дворце 19 декабря, поскольку они уже были в Норфолке. Считается, что вся семья посетит церковную службу Святой Марии Магдалины на Рождество в поместье Сандрингем, и праздничная прогулка является ежегодным событием для поклонников королевской семьи.

Кейт Миддлтон на Рождество 2023 года Фото: Getty

Что касается того, что наденет принцесса Уэльская, Холт надеется на что-то веселое, чтобы отметить начало ярких дней впереди.

"Я надеюсь увидеть что-то смелое и праздничное", — говорит автор книги "Герцогиня Кембриджская: десятилетие современного стиля".

Напомним, Кейт Миддлтон готовится к роли королевы Великобритании.

Также Фокус писал о рождественской открытке принца Уильяма и Кейт Миддлтон.