Поява Кейт Міддлтон на Різдво стане "великою подією", — ЗМІ

Останній рік був надто важким для родини Уельських. Кейт лікувалася від раку, дуже рідко зʼявляючись на публіці.

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Для Кейт Міддлтон це Різдво буде особливо зворушливим. Очікується, що принцеса Уельська приєднається до королівської родини 25 грудня під час традиційної щорічної прогулянки до церкви Св. Марії Магдалини вранці на Різдво. Про це пише People.

"Це буде такий великий момент, тому що востаннє ми бачили її, перш ніж дізналися про її проблеми зі здоров’ям, було минулого Різдва", — зазначив Бетан Холт.

"Це буде майже як книжковий момент у дуже важкий час", — додав він.

Протягом року, який принц Вільям описав як "жорстокий" після того, як у його дружини та батька короля Чарльза діагностували рак, публічні появи Кейт Міддлтон були доволі рідкісними після операції на черевній порожнині в січні та місяців хіміотерапії після того, як вона публічно оголосила про свій діагноз у березні.

У вересні майбутня королева Великої Британії опублікувала відео, у якому оголосила, що закінчила лікування раку та "з нетерпінням чекає повернення на роботу та ще кількох публічних виступів у найближчі місяці". Відтоді Кетрін говорила про те, що перебуває на "новому етапі відновлення з оновленим почуттям надії та вдячності за життя".

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми на Різдво 2023 Фото: Getty

Попри це, Кейт Міддлтон і принц Вільям не відвідали щорічний передріздвяний обід, організований королем Чарльзом ІІІ у Букінгемському палаці 19 грудня, оскільки вони вже були в Норфолку. Вважається, що вся родина відвідає церковну службу Святої Марії Магдалини на Різдво в маєтку Сандрінгем, і святкова прогулянка є щорічною подією для шанувальників королівської сім’ї.

Кейт Міддлтон на Різдво 2023 Фото: Getty

Що стосується того, що одягне принцеса Уельська, Холт сподівається на щось веселе, щоб відзначити початок яскравих днів попереду.

"Я сподіваюся побачити щось сміливе та святкове", — говорить автор книги "Герцогиня Кембриджська: десятиліття сучасного стилю".

Нагадаємо, Кейт Міддлтон готується до ролі королеви Великої Британії.

Також Фокус писав про різдвяну листівку принца Вільяма та Кейт Міддлтон.