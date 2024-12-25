Онкобольная Кейт Миддлтон вышла в свет в старом пальто (фото)

Принцесса Уэльская давно практикует повторные выходы в одних и тех же вещах, придавая им новое прочтение с помощью аксессуаров. Таким способом Кэтрин пропагандирует осознанное потребление.

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42-летняя принцесса Уэльская Кэтрин вместе со своей семьей и другими королевскими особами посетила рождественскую службу в Сандрингеме. Кейт, продолжающая лечение онкологии, выбрала для выхода на публику наряд, в котором уже раньше появлялась, пишет The Sun.

Будущая королева, продвигающая осознанное потребление, надела в церковь Святой Марии Магдалины в поместье Норфолк смелый изумрудно-зеленый ансамбль, центральным элементом которого стало длинное двубортное шерстяное пальто от Alexander McQueen. В нем же она была во время поездки в Лидс в январе 2023 года.

Кейт Миддлтон со своей семьей на Рождество 2024 Фото: Getty Images

Пальто принцесса дополнила зеленой шляпкой от Gina Foster, которую также можно назвать одной из фаворитов ее зимнего гардероба. В ней она присутствовала на параде в честь Дня Святого Патрика в 2014 году.

В этом же пальто Кэтрин посетила Лидс в ноябре 2023 года Фото: Getty

Кейт завершила образ клетчатым шарфом, красивой парой сережек, черными ботинками на каблуке и черной сумочкой.

Принц Уильям и его с Кэтрин дети – 11-летний принц Джордж, девятилетняя принцесса Шарлотта и шестилетний принц Луи – также пришли на службу. Они скоординировали свои сине-зеленые образы, причем маленькие принцы были одеты в синие костюмы с зелено-черным клетчатым галстуком. Между тем, Шарлотта выглядела изящно в клетчатом зелено-синем платье-пальто с синими чулками и черными туфлями Мэри Джейн.

Любовь Кейт Миддлтон к зеленым пальто длиной в годы

Модные обозреватели отмечают, что жена принца Уильяма питает особую любовь к зеленым пальто, появляясь в разных их вариациях за годы брака с наследником престола. Например, в 2012 году Кейт надела пальто Emilia Wickstead на мероприятия в честь Дня Святого Патрика, а уже в следующем году снова вышла в нем на публику, будучи уже беременной.

На встречу со скаутами королевы в Виндзоре Кэтрин выбрала зеленое пальто Mulberry в Виндзоре. В 2014-м она пополнила гардероб сразу тремя новыми пальто этого цвета, а в 2016 приобрела еще четыре.

Принцесса Уэльская – большая Любительница зеленых пальто

В последующие годы стилисты насчитали у нее 11 новых зеленых пальто, в основном от Alexander McQueen и Catherine Walker, а также от Erdem.

Ранее Фокус писал, как Кейт Миддлтон готовится к роли королевы, и почему она пропустила рождественский обед у короля.