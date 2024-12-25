Онкохвора Кейт Міддлтон вийшла на публіку у старому пальті (фото)

Принцеса Уельська давно практикує повторні виходи в одних і тих же речах, надаючи їм нового прочитання за допомогою аксесуарів. У такий спосіб Кетрін пропагує усвідомлене споживання.

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42-річна принцеса Уельська Кетрін разом зі своєю сім'єю та іншими королівськими особами відвідала різдвяну службу в Сандрінгемі. Кейт, яка продовжує лікування онкології, вибрала для виходу на публіку вбрання, в якому вже раніше з'являлася, пише The Sun.

Майбутня королева, яка просуває усвідомлене споживання, одягла до церкви Святої Марії Магдалини в маєтку Норфолк сміливий смарагдово-зелений ансамбль, центральним елементом якого стало довге двобортне вовняне пальто від Alexander McQueen. У ньому ж вона була під час поїздки в Лідс у січні 2023 року.

Кейт Міддлтон зі своєю сім'єю на Різдво 2024 року Фото: Getty Images

Пальто принцеса доповнила зеленим капелюшком від Gina Foster, який також можна назвати одним з фаворитів її зимового гардероба. У ньому вона була присутня на параді на честь Дня Святого Патрика 2014 року.

У цьому ж пальті Кетрін відвідала Лідс у листопаді 2023 року Фото: Getty

Кейт завершила образ картатим шарфом, красивою парою сережок, чорними черевиками на підборах і чорною сумочкою.

Принц Вільям і його з Кетрін діти – 11-річний принц Джордж, дев'ятирічна принцеса Шарлотта і шестирічний принц Луї – також прийшли на службу. Вони скоординували свої синьо-зелені образи, причому маленькі принци були вдягнені в сині костюми із зелено-чорною картатою краваткою. Тим часом Шарлотта мала витончений вигляд у картатій зелено-синій сукні-пальто з синіми панчохами і чорними туфлями Мері Джейн.

Любов Кейт Міддлтон до зелених пальт довжиною в роки

Модні оглядачі зазначають, що дружина принца Вільяма має особливу любов до зелених пальт, з'являючись у різних їхніх варіаціях за роки шлюбу зі спадкоємцем престолу. Наприклад, 2012 року Кейт одягла пальто Emilia Wickstead на заходи на честь Дня Святого Патрика, а вже наступного року знову вийшла в ньому на публіку, будучи вже вагітною.

На зустріч зі скаутами королеви у Віндзорі Кетрін вибрала зелене пальто Mulberry у Віндзорі. 2014-го вона поповнила гардероб відразу трьома новими пальтами цього кольору, а 2016-го придбала ще чотири.

Принцеса Вельська — велика Любителька зелених пальт

У наступні роки стилісти нарахували у неї 11 нових зелених пальт, в основному від Alexander McQueen і Catherine Walker, а також від Erdem.

Раніше Фокус писав, як Кейт Міддлтон готується до ролі королеви, і чому вона пропустила різдвяний обід у короля.