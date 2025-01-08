Подруга Меган Маркл дала редкий комментарий о ее дочери Лилибет Диане

Недавно Меган Маркл вернулась в Instagram и анонсировала кулинарное шоу. Новый проект герцогини раскритиковали в сети.

Related video

Подруга Меган Маркл раскрыла редкую подробность личности принцессы Лилибет, защищая новое шоу герцогини Сассекской на Netflix "С любовью, Меган". В посте в Instagram шеф-повар Адриан Липскомб описала встречу с Маркл и "ее известной половинкой", принцем Гарри, во время обеда.

"Мы говорили о наших семьях (в основном о наших дочерях, которые находятся в фазе принцессы, и о фильмах, которые они любят) и, конечно, о еде", — написала она, имея в виду 3-летнюю Лилибет Диану.

Далее Липскомб назвала 43-летнюю Маркл и 40-летнего Гарри "одними из самых приземленных людей", добавив: "Она не торопила разговор, хотя я отнимала у нее время. Она была приветливой, вовлеченной и доброй".

Пост подруги Меган Маркл был ответом на критику будущего сериала герцогини.

Меган Маркл

"Это касается не только Меган Маркл. Речь идет о системной проблеме в СМИ и индустрии развлечений, которая продолжает отвергать или преуменьшать усилия женщин, особенно цветных, создать что-то значимое", — отметила она.

Кроме 3-летней дочери Лилибет Дианы, принц Гарри и Меган Маркл воспитывают 5-летнего сына Арчи. Дети пары растут в США, практически не видя своих королевских родственников из Великобритании.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

По мнению некоторых пользователей, Меган Маркл хочет повторить успех Марты Стюарт, американской бизнесвумен, телеведущей и писательницы, которая получила известность и нажила состояние благодаря советам по домохозяйству.

Напомним, как сейчас выглядит принц Арчи.

Также Фокус писал о горе в семье Меган Маркл.