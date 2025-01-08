Подруга Меган Маркл дала рідкісний коментар про її доньку Лілібет Діану
Нещодавно Меган Маркл повернулася в Instagram та анонсувала кулінарне шоу. Новий проєкт герцогині розкритикували в мережі.
Подруга Меган Маркл розкрила рідкісну подробицю особистості принцеси Лілібет, захищаючи нове шоу герцогині Сассекської на Netflix "З любов’ю, Меган". У дописі в Instagram шеф-кухарка Адріан Ліпскомб описала зустріч з Маркл та "її відомою половинкою", принцом Гаррі, під час обіду.
"Ми говорили про наші сім’ї (переважно про наших доньок, які перебувають у фазі принцеси, і про фільми, які вони люблять) і, звичайно, про їжу", — написала вона, маючи на увазі 3-річну Лілібет Діану.
Далі Ліпскомб назвавала 43-річну Маркл і 40-річного Гаррі "одними з найбільш приземлених людей", додавши: "Вона не квапила розмову, хоча я забирала в неї час. Вона була привітною, залученою та доброю".
Пост подруги Меган Маркл був відповіддю на критику майбутнього серіалу герцогині.
"Це стосується не лише Меган Маркл. Йдеться про системну проблему в ЗМІ та індустрії розваг, яка продовжує відкидати або применшувати зусилля жінок, особливо кольорових, створити щось значуще", – зазначила вона.
Окрім 3-річної доньки Лілібет Діани, принц Гаррі та Меган Маркл виховують 5-річного сина Арчі. Діти пари зростають у США, практично не бачивши своїх королівських родичів з Великої Британії.
На думку деяких користувачів, Меган Маркл хоче повторити успіх Марти Стюарт, американської бізнесвумен, телеведучої та письменниці, яка здобула популярність і нажила статки завдяки порадам із домогосподарства.
Нагадаємо, як наразі виглядає принц Арчі.
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