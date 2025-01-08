Подруга Меган Маркл дала рідкісний коментар про її доньку Лілібет Діану

Нещодавно Меган Маркл повернулася в Instagram та анонсувала кулінарне шоу. Новий проєкт герцогині розкритикували в мережі.

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Подруга Меган Маркл розкрила рідкісну подробицю особистості принцеси Лілібет, захищаючи нове шоу герцогині Сассекської на Netflix "З любов’ю, Меган". У дописі в Instagram шеф-кухарка Адріан Ліпскомб описала зустріч з Маркл та "її відомою половинкою", принцом Гаррі, під час обіду.

"Ми говорили про наші сім’ї (переважно про наших доньок, які перебувають у фазі принцеси, і про фільми, які вони люблять) і, звичайно, про їжу", — написала вона, маючи на увазі 3-річну Лілібет Діану.

Далі Ліпскомб назвавала 43-річну Маркл і 40-річного Гаррі "одними з найбільш приземлених людей", додавши: "Вона не квапила розмову, хоча я забирала в неї час. Вона була привітною, залученою та доброю".

Пост подруги Меган Маркл був відповіддю на критику майбутнього серіалу герцогині.

Меган Маркл

"Це стосується не лише Меган Маркл. Йдеться про системну проблему в ЗМІ та індустрії розваг, яка продовжує відкидати або применшувати зусилля жінок, особливо кольорових, створити щось значуще", – зазначила вона.

Окрім 3-річної доньки Лілібет Діани, принц Гаррі та Меган Маркл виховують 5-річного сина Арчі. Діти пари зростають у США, практично не бачивши своїх королівських родичів з Великої Британії.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Archewell Foundation

На думку деяких користувачів, Меган Маркл хоче повторити успіх Марти Стюарт, американської бізнесвумен, телеведучої та письменниці, яка здобула популярність і нажила статки завдяки порадам із домогосподарства.

Нагадаємо, як наразі виглядає принц Арчі.

Також Фокус писав про горе в родині Меган Маркл.