Меган Маркл раскритиковали за показную благотворительность (видео)
Герцогиня Сассекская похвасталась тем, что ее знаменитые друзья помогли ей осуществить мечту девочки, потерявшей свой дом.
Жена принца Гарри стала объектом критики после того, как рассказала в соцсети, что помогла осуществить мечту девочки, потерявшей свой дом в пожаре в Лос-Анджелесе в январе этого года. По словам герцогини Сассекской, несколько недель назад она вместе с мужем посетила район Альтадена, который сильно пострадал от огня. Пара навестила маму и ее 15-летнюю дочь, чей дом сгорел в этом районе, когда они присоединились к ним, чтобы увидеть руины впервые после пожара.
Единственное, за чем страдала подросток, – футболка, которую она получила на концерте Билли Айлиш, которая осталась в стиральной машине или сушилке. Как и все остальное она сгорела.
История тронула Меган, и она обратилась к знакомым, чтобы кто-нибудь передал Айлиш просьбу поделиться мерчем с автографом для ее поклонницы.
В этом деле ей помогли солист Maroon 5, певец Адам Левин и его жена Бехати Принслу. За это Меган их поблагодарила в специально записанном видео.
"Огромное спасибо, Билли Айлиш, это будет так много значить для нее, и, честно говоря, для Адама Левина и Бахати, вы, ребята, помогли мне пережить это", — сказала она.
Оказалось, что Билли прислала целый пакет вещей, которые Меган теперь собирается вручить девочке. Среди них были ланчбокс, футболки и многое другое.
"Я даже не знаю, что это значит, но это подписано для нее!" — взволнованно сказала Маркл, пошутив, что она чувствует себя "старой", так как не знает, является ли ланчбокс популярной частью ее фандома.
Меган закрыла комментарии к публикации, однако ползователи выразили свое мнение в соцсетях. Они осудили герцогиню за то, что помощь ребенку она превратила в очередную пиар-компанию для себя.
"Есть куча людей, которые помогают другим, менее удачливым, чем они, но они не рассказывают всем и не делают этого о них и своих так называемых друзьях по списку", "Каждая возможность для саморекламы берут и выжимают на сухо… и леди Макбет удивляется, почему она людям не нравится. Она прозрачная, дерзкая и абсолютно выдуманная персонаж, тщательно продуманная для продвижения себя. Жаль, что она не может поддерживать свою фантазию", "Почему она единственная, кто не хочет этого делать, и кому она нужна, чтобы благодарить людей, которые только что пошли и сделали, что могли без пиарщиков", "Турист-катастрофа/скорая помощь со съемочной группой на буксире!" – пишут люди.
После трагедии в Лос-Анджелесе Меган Маркл посетила Фонд по восстановлению после пожара Altadena Girls Fire Recovery Fund, в который пара внесла пожертвования через свой фонд Archewell Foundation.
Однако, несмотря на их усилия, актриса Джастин Бейтман в январе набросилась на супругов в X, назвав их "туристами по катастрофам".
"Меган Маркл и Гарри не лучше, чем гонщики за машинами скорой помощи. Какая отвратительная "фотосессия" у них получилась. Они "туристят по ущербу"? Теперь они политики? Они не живут здесь; они туристы. Туристы по катастрофам", – заявила она.
Эти слова обидели герцогиню, и ее представитель сказал, что она родилась и выросла в Лос-Анджелесе, так что это был и всегда будет ее дом.
Ранее Фокус писал, что Меган Маркл планирует заняться книгой о разводе с принцем Гарри.