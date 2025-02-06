Меган Маркл раскритиковали за показную благотворительность (видео)

Герцогиня Сассекская похвасталась тем, что ее знаменитые друзья помогли ей осуществить мечту девочки, потерявшей свой дом.

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Жена принца Гарри стала объектом критики после того, как рассказала в соцсети, что помогла осуществить мечту девочки, потерявшей свой дом в пожаре в Лос-Анджелесе в январе этого года. По словам герцогини Сассекской, несколько недель назад она вместе с мужем посетила район Альтадена, который сильно пострадал от огня. Пара навестила маму и ее 15-летнюю дочь, чей дом сгорел в этом районе, когда они присоединились к ним, чтобы увидеть руины впервые после пожара.

Единственное, за чем страдала подросток, – футболка, которую она получила на концерте Билли Айлиш, которая осталась в стиральной машине или сушилке. Как и все остальное она сгорела.

История тронула Меган, и она обратилась к знакомым, чтобы кто-нибудь передал Айлиш просьбу поделиться мерчем с автографом для ее поклонницы.

В этом деле ей помогли солист Maroon 5, певец Адам Левин и его жена Бехати Принслу. За это Меган их поблагодарила в специально записанном видео.

"Огромное спасибо, Билли Айлиш, это будет так много значить для нее, и, честно говоря, для Адама Левина и Бахати, вы, ребята, помогли мне пережить это", — сказала она.

Оказалось, что Билли прислала целый пакет вещей, которые Меган теперь собирается вручить девочке. Среди них были ланчбокс, футболки и многое другое.

"Я даже не знаю, что это значит, но это подписано для нее!" — взволнованно сказала Маркл, пошутив, что она чувствует себя "старой", так как не знает, является ли ланчбокс популярной частью ее фандома.

Меган закрыла комментарии к публикации, однако ползователи выразили свое мнение в соцсетях. Они осудили герцогиню за то, что помощь ребенку она превратила в очередную пиар-компанию для себя.

"Есть куча людей, которые помогают другим, менее удачливым, чем они, но они не рассказывают всем и не делают этого о них и своих так называемых друзьях по списку", "Каждая возможность для саморекламы берут и выжимают на сухо… и леди Макбет удивляется, почему она людям не нравится. Она прозрачная, дерзкая и абсолютно выдуманная персонаж, тщательно продуманная для продвижения себя. Жаль, что она не может поддерживать свою фантазию", "Почему она единственная, кто не хочет этого делать, и кому она нужна, чтобы благодарить людей, которые только что пошли и сделали, что могли без пиарщиков", "Турист-катастрофа/скорая помощь со съемочной группой на буксире!" – пишут люди.

После трагедии в Лос-Анджелесе Меган Маркл посетила Фонд по восстановлению после пожара Altadena Girls Fire Recovery Fund, в который пара внесла пожертвования через свой фонд Archewell Foundation.

Однако, несмотря на их усилия, актриса Джастин Бейтман в январе набросилась на супругов в X, назвав их "туристами по катастрофам".

"Меган Маркл и Гарри не лучше, чем гонщики за машинами скорой помощи. Какая отвратительная "фотосессия" у них получилась. Они "туристят по ущербу"? Теперь они политики? Они не живут здесь; они туристы. Туристы по катастрофам", – заявила она.

Эти слова обидели герцогиню, и ее представитель сказал, что она родилась и выросла в Лос-Анджелесе, так что это был и всегда будет ее дом.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл планирует заняться книгой о разводе с принцем Гарри.