Меган Маркл розкритикували за показну благодійність (відео)

Герцогиня Сассекська похвалилася тим, що її знамениті друзі допомогли їй здійснити мрію дівчинки, яка втратила свій дім.

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Дружина принца Гаррі стала об'єктом критики після того, як розповіла в соцмережі, що допомогла здійснити мрію дівчинки, яка втратила свій будинок у пожежі в Лос-Анджелесі в січні цього року. За словами герцогині Сассекської, кілька тижнів тому вона разом із чоловіком відвідала район Альтадена, який сильно постраждав від вогню. Пара відвідала маму та її 15-річну доньку, чий будинок згорів у цьому районі, коли вони приєдналися до них, щоб побачити руїни вперше після пожежі.

Єдине, за чим страждала підліток, — футболка, яку вона отримала на концерті Біллі Айліш, що залишилася в пральній машині чи сушарці. Як і все інше вона згоріла.

Історія зворушила Меган, і вона звернулася до знайомих, щоб хто-небудь передав Айліш прохання поділитися мерчем з автографом для її шанувальниці.

У цій справі їй допомогли соліст Maroon 5, співак Адам Левін і його дружина Бехаті Прінслу. За це Меган їм подякувала у спеціально записаному відео.

"Величезне спасибі, Біллі Айліш, це буде так багато значити для неї, і, чесно кажучи, для Адама Левіна і Бахаті, ви, хлопці, допомогли мені пережити це", — сказала вона.

Виявилося, що Біллі надіслала цілий пакет речей, які Меган тепер збирається вручити дівчинці. Серед них були ланчбокс, футболки та багато іншого.

"Я навіть не знаю, що це означає, але це підписано для неї!" — схвильовано сказала Маркл, пожартувавши, що вона почувається "старою", оскільки не знає, чи є ланчбокс популярною частиною її фандому.

Меган закрила коментарі до публікації, проте користувачі висловили свою думку в соцмережах. Вони засудили герцогиню за те, що допомогу дитині вона перетворила на чергову піар-компанію для себе.

"Є купа людей, які допомагають іншим, менш щасливим, ніж вони, але вони не розповідають усім і не роблять цього про них і своїх так званих друзів за списком", "Кожна нагода для самореклами береться і витискається досуха... і леді Макбет дивується, чому вона людям не подобається. Вона прозора, зухвала і абсолютно вигадана персонаж, ретельно продумана для просування себе. Шкода, що вона не може підтримувати свою фантазію", "Чому вона єдина, хто не хоче цього робити, і кому вона потрібна, щоб дякувати людям, які щойно пішли і зробили, що могли без піарників", "Турист-катастрофа/швидка допомога зі знімальною групою на буксирі!" — пишуть люди.

Після трагедії в Лос-Анджелесі Меган Маркл відвідала Фонд з відновлення після пожежі Altadena Girls Fire Recovery Fund, до якого пара внесла пожертви через свій фонд Archewell Foundation.

Однак, незважаючи на їхні зусилля, актриса Джастін Бейтман у січні накинулася на подружжя в X, назвавши їх "туристами по катастрофах".

"Меган Маркл і Гаррі не кращі, ніж гонщики за машинами швидкої допомоги. Яка огидна "фотосесія" у них вийшла. Вони "туристять по збиткам"? Тепер вони політики? Вони не живуть тут; вони туристи. Туристи по катастрофах", — заявила вона.

Ці слова образили герцогиню, і її представник сказав, що вона народилася і виросла в Лос-Анджелесі, тож це був і завжди буде її дім.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл планує зайнятися книгою про розлучення з принцом Гаррі.