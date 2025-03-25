Принцесса Беатрис впервые раскрыла правду о рождении второй дочери

О том, что девочка родится раньше времени, принцесса знала задолго до ее появления и испытывала по этому поводу страх и тревогу. Однако команда высококлассных врачей и поддержка семьи помогли ей преодолеть все трудности и родить здоровую дочь.

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Принцесса Беатрис впервые после рождения младшей дочери Афины искренне рассказала о том, что пережила из-за преждевременных родов. Она написала эссе для британского Vogue, где поделилась переживаниями и страхами по этому поводу.

Племянница британского короля и ее муж, итальянский аристократ Эдоардо Мапелли Моцци приветствовали своего второго ребенка 22 января, и малышка появилась на свет на несколько недель раньше предполагаемой "ранней весны", которую как примерную дату родов первоначально объявил Букингемский дворец. Принцесса Беатрис знала о том, что девочка может родиться раньше.

Об этом стало ясно после проведенных сканирований, которые давали понять, что вероятность преждевременных родов очень высока.

"Вы можете попытаться и спланировать беременность как можно лучше, но иногда у вашего тела – или вашего ребенка – есть другие идеи, которые в некоторых случаях могут привести к преждевременным родам. К счастью, с постоянно развивающимися технологиями в руках знающих врачей, акушерок и медсестер, каждый день достигается все больший прогресс в понимании уникальных осложнений, которые могут сопровождать преждевременную беременность", – признается принцесса.

Принцесса Беатрис с дочерь Афиной

По ее словам, она – оптимист в отношении технологий, а ее карьера до сих пор была сосредоточена на том, как исследования и лучшая аналитика данных могут предложить инструменты тем, кто ищет более глубокого понимания.

"Учитывая этот опыт – и следуя собственному опыту беременности – я оказалась в положении страстной молодой матери, которая хочет работать над поиском ответов для женщин во всем мире. Я хочу сделать все возможное, чтобы заверить семьи, чьи дети могут родиться раньше времени, что они не одиноки. Неважно, кто вы и откуда вы родом, так много элементов беременности универсальны", – подчеркивает автор.

Беатрис продолжила свой рассказ, вспоминая свои радости и страхи, бессоницу в течение недель, предшествовавших родам, прислушивания к движениям ребенка в животе и с опаской ожидая будущего.

Дочь принца Эндрю подчеркнула, что ей очень повезло с высококлассной медицинской бригадой, которая сделала все возможное, чтобы помочь.

"Афина родилась здоровой, за несколько недель до предполагаемой даты родов. Она была такой крошечной, что потребовалось больше нескольких недель, чтобы слезы облегчения высохли, и жизнь с нашим здоровым ребенком стала реальной. Ее ноги были такими маленькими – почти такого же размера, как лапки у одного из мягких кроликов моей старшей дочери. Я очень рада сообщить вам, что сейчас Афина чувствует себя очень хорошо", – добавила дважды мама.

О рождении Афины королевская семья сообщила только через неделю после ее рождения

Теперь принцесса Беатрис намерена еще больше времени уделить тому, чтобы информировать женщин о том, какие осложнения могут привести к преждевременным родам, и как их минимизировать:

"Преждевременные роды затрагивают очень много семей, заставляя их сталкиваться с теми же проблемами, с которыми столкнулась я. В это время я нашла утешение в том, чтобы быть максимально открытой с семьей, друзьями и даже другими мамами у ворот школы, и пытаться узнать как можно больше. Так часто мы не находим времени, чтобы поделиться — особенно когда речь идет о нашей беременности или нашем здоровье в целом. Как только вы начнете, вы быстро поймете, что у каждого есть своя история и часто, на каком-то уровне, общий опыт рождения. Это объединяет людей".

Муж принцессы отреагировал на ее эссе.

"Так много гордости за мою прекрасную жену, которая смело поделилась нашей историей о раннем появлении Афины. Также за ее поддержку и покровительство невероятной организации @bornecharity, которая оказала нам неоценимую помощь в это непростое время. Borne — это благотворительная медицинская исследовательская организация, которая стремится положить конец преждевременным родам, и принцесса Беатрис написала для Vogue о своей гордости за то, что сегодня она приняла участие в этом "очень личном приеме", — написал 41-летний Эдо в Instagram, опубликовав фотографию Беатрис, держащей Афину, сделанную фотографом Нико Уильямсом.

Принцесса Евгения также поддержала сестру.

"Горжусь вами, Бибиа и могущественная Афина", — написала она в своих Instagram Stories, поделившись новым снимком Беатрис и Афины.

Кроме Афины, Эдоардо и Беатрис воспитывают трехлетнюю дочь Сиенну.

Ранее Фокус писал, что принцесса Беатрис не смогла попасть на Рождество в Италию.