Принцеса Беатріс уперше розкрила правду про народження другої дочки

Про те, що дівчинка народиться завчасно, принцеса знала задовго до її появи і відчувала з цього приводу страх і тривогу. Однак команда висококласних лікарів і підтримка сім'ї допомогли їй подолати всі труднощі та народити здорову доньку.

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Принцеса Беатріс уперше після народження молодшої доньки Афіни щиро розповіла про те, що пережила через передчасні пологи. Вона написала есе для британського Vogue, де поділилася переживаннями і страхами з цього приводу.

Племінниця британського короля та її чоловік, італійський аристократ Едоардо Мапеллі Моцці привітали свою другу дитину 22 січня, і малятко з'явилося на світ на кілька тижнів раніше за передбачувану "ранню весну", яку як приблизну дату пологів спочатку оголосив Букінгемський палац. Принцеса Беатріс знала про те, що дівчинка може народитися раніше.

Про це стало зрозуміло після проведених сканувань, які давали зрозуміти, що ймовірність передчасних пологів дуже висока.

"Ви можете спробувати і спланувати вагітність якнайкраще, але іноді у вашого тіла — або вашої дитини — є інші ідеї, які в деяких випадках можуть призвести до передчасних пологів. На щастя, з технологіями, що постійно розвиваються, в руках обізнаних лікарів, акушерок і медсестер, кожен день досягається все більший прогрес у розумінні унікальних ускладнень, які можуть супроводжувати передчасну вагітність", — зізнається принцеса.

Принцеса Беатріс із донькою Афіною

За її словами, вона — оптиміст щодо технологій, а її кар'єра досі була зосереджена на тому, як дослідження і найкраща аналітика даних можуть запропонувати інструменти тим, хто шукає глибшого розуміння.

"З огляду на цей досвід — і з огляду на власний досвід вагітності — я опинилася в положенні пристрасної молодої матері, яка хоче працювати над пошуком відповідей для жінок у всьому світі. Я хочу зробити все можливе, щоб запевнити сім'ї, чиї діти можуть народитися завчасно, що вони не самотні. Неважливо, хто ви і звідки ви родом, так багато елементів вагітності універсальні", — підкреслює авторка.

Беатріс продовжила свою розповідь, згадуючи свої радощі та страхи, безсоння протягом тижнів, що передували пологам, прислухаючись до рухів дитини в животі та з острахом очікуючи майбутнього.

Дочка принца Ендрю підкреслила, що їй дуже пощастило з висококласною медичною бригадою, яка зробила все можливе, щоб допомогти.

"Афіна народилася здоровою, за кілька тижнів до передбачуваної дати пологів. Вона була такою крихітною, що знадобилося більше кількох тижнів, щоб сльози полегшення висохли, і життя з нашою здоровою дитиною стало реальним. Її ноги були такими маленькими — майже такого ж розміру, як лапки в одного з м'яких кроликів моєї старшої доньки. Я дуже рада повідомити вам, що зараз Афіна почувається дуже добре", — додала двічі мама.

Про народження Афіни королівська сім'я повідомила тільки через тиждень після її народження

Тепер принцеса Беатріс має намір ще більше часу приділити тому, щоб інформувати жінок про те, які ускладнення можуть призвести до передчасних пологів, і як їх мінімізувати:

"Передчасні пологи зачіпають дуже багато сімей, змушуючи їх стикатися з тими ж проблемами, з якими зіткнулася я. У цей час я знайшла розраду в тому, щоб бути максимально відкритою з сім'єю, друзями і навіть іншими мамами біля воріт школи, і намагатися дізнатися якомога більше. Так часто ми не знаходимо часу, щоб поділитися — особливо коли йдеться про нашу вагітність або наше здоров'я загалом. Щойно ви почнете, ви швидко зрозумієте, що в кожного є своя історія і часто, на якомусь рівні, спільний досвід народження. Це об'єднує людей".

Чоловік принцеси відреагував на її есе.

"Так багато гордості за мою прекрасну дружину, яка сміливо поділилася нашою історією про ранню появу Афіни. Також за її підтримку та заступництво неймовірній організації @bornecharity, яка надала нам неоціненну допомогу в цей непростий час. Borne — це благодійна медична дослідницька організація, яка прагне покласти край передчасним пологам, і принцеса Беатріс написала для Vogue про свою гордість за те, що сьогодні вона взяла участь у цьому "дуже особистому прийомі", — написав 41-річний Едо в Instagram, опублікувавши фотографію Беатріс, яка тримає Афіну, зроблену фотографом Ніко Вільямсом.

Принцеса Євгенія також підтримала сестру.

"Пишаюся вами, Бібіа і могутня Афіна", — написала вона у своїх Instagram Stories, поділившись новим знімком Беатріс і Афіни.

Крім Афіни, Едоардо і Беатріс виховують трирічну доньку Сієнну.

Раніше Фокус писав, що принцеса Беатріс не змогла потрапити на Різдво в Італію.