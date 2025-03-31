"Чтобы остаться в живых": муж-шаман норвежской принцессы сообщил о тяжелой болезни

50-летний американский шаман Дурек Веретт, муж норвежской принцессы Марты Луизы, заявил, что ему приходится проходить почечный диализ три раза в неделю, "просто, чтобы остаться в живых".

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Об этом сообщает Daily Mail.

Дурек страдал "тяжелым заболеванием почек" почти три десятилетия, и спиритуалист ранее утверждал, что это однажды привело к остановке сердца. В 2002 году он сообщил, что умер от почечной недостаточности и вернулся к жизни, решив связать себя с шаманством. В 2012-м духовный целитель, который то называет себя "шаманом третьего, то шестого поколения", собрал более $20 тысяч на операцию по пересадке почки, а его донором стала его сестра Анджела. Сбор средств поддержал его жених, массажист Хэнк Гринберг, с которым он состоял в отношениях в течение восьми лет с 2007 года.

Все закончилось, когда Дурека арестовали в 2015 году за нападение на Гринберга в их доме в Калифорнии. Позже Хэнк назовет своего бывшего жениха "нехорошим человеком".

Самопровозглашенный духовный лидер ранее жаловался на ряд проблем со здоровьем, в частности, связанных с почками. В августе прошлого года он заявил:

"У меня было много проблем с давлением, и я был склонен к инфекциям с самого детства. Я жил в таких странах, как Израиль, во время войн и подвергался физическому насилию в детстве — многие из этих факторов сломали мою систему".

Отношения принцессы и шаманы были топ-темой в мировых СМИ

Несколько лет назад он потерял пересаженную почку. Теперь он проходит диализ три раза в неделю, чтобы остаться в живых.

Его отношения с норвежской принцессой всегда были предметом пристального внимания. Когда в 2022 году пара обручилась, пресса поспешила достать на свет скандальные вещи из его книги "Spirit Hacking" 2019 года. В ней, среди прочего, он утверждал, что дети "могут заболеть раком от того, что они несчастны".

Марта Луиза, которая называет себя "духовной" и утверждает, что она ясновидящая, вступила в отношения с Дуреком после того, как пережила потерю своего первого мужа, Ари Бена. Он покончил жизнь самоубийством в 2019-м. Из-за романа с шаманом ей пришлось отказаться от роли работающего члена королевской семьи. Родственники не разделяли противоречивых взглядов ее жениха.

В свою очередь Веретт очень не любит норвежскую прессу. Он заявил, что "нападки" на него, включая обвинение в сексуальном насилии со стороны клиента-мужчины, ухудшили его здоровье.

Шаман Дурек обвинил норвежскую прессу в ухудшении своего здоровья

"Я постоянно подвергаюсь нападкам со стороны норвежских СМИ, в частности Se og Hør, в течение последних шести лет. Меня изображали способами, которые нанесли глубокий вред моему здоровью, моему характеру, моей репутации, моему бизнесу и людям, которых я люблю, моей семье и друзьям", – писал он в Instagram.

В 2023 году сообщалось, что шаман, среди знаменитых клиентов которого Гвинет Пэлтроу, Нина Добрев и Джеймс Ван дер Бик, был вынужден посещать больницу до пяти раз в неделю для проведения диализа.

Что касается обвинений в его сторону, то шаман все отрицает:

"Обвинение было ложным, злонамеренным и стратегически рассчитанным, чтобы навредить мне и тем, кого я люблю".

Ранее Фокус писал, как прошла свадьба принцессы Марты Луизы с шаманом Верреттом.