"Щоб залишитися в живих": чоловік-шаман норвезької принцеси повідомив про важку хворобу

50-річний американський шаман Дурек Веретт, чоловік норвезької принцеси Марти Луїзи, заявив, що йому доводиться проходити нирковий діаліз тричі на тиждень, "просто, щоб залишитися в живих".

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Про це повідомляє Daily Mail.

Дурек страждав на "важке захворювання нирок" майже три десятиліття, і спіритуаліст раніше стверджував, що це одного разу призвело до зупинки серця. У 2002 році він повідомив, що помер від ниркової недостатності і повернувся до життя, вирішивши пов'язати себе з шаманством. У 2012-му духовний цілитель, який то називає себе "шаманом третього, то шостого покоління", зібрав понад $20 тисяч на операцію з пересадки нирки, а його донором стала його сестра Анджела. Збір коштів підтримав його наречений, масажист Хенк Грінберг, з яким він перебував у стосунках протягом восьми років з 2007 року.

Усе закінчилося, коли Дурека заарештували 2015 року за напад на Грінберга в їхньому будинку в Каліфорнії. Пізніше Хенк назве свого колишнього нареченого "нехорошою людиною".

Самопроголошений духовний лідер раніше скаржився на низку проблем зі здоров'ям, зокрема, пов'язаних із нирками. У серпні минулого року він заявив:

"У мене було багато проблем із тиском, і я був схильний до інфекцій із самого дитинства. Я жив у таких країнах, як Ізраїль, під час воєн і зазнавав фізичного насильства в дитинстві — багато хто з цих чинників зламали мою систему".

Стосунки принцеси і шамани були топ-темою у світових ЗМІ

Кілька років тому він втратив пересаджену нирку. Тепер він проходить діаліз тричі на тиждень, щоб залишитися в живих.

Його стосунки з норвезькою принцесою завжди були предметом пильної уваги. Коли 2022 року пара заручилася, преса поспішила дістати на світ скандальні речі з його книги "Spirit Hacking" 2019 року. У ній, серед іншого, він стверджував, що діти "можуть захворіти на рак від того, що вони нещасні".

Марта Луїза, яка називає себе "духовною" і стверджує, що вона ясновидиця, вступила у стосунки з Дуреком після того, як пережила втрату свого першого чоловіка, Арі Бена. Він покінчив життя самогубством у 2019-му. Через роман із шаманом їй довелося відмовитися від ролі працюючого члена королівської сім'ї. Родичі не поділяли суперечливих поглядів її нареченого.

Натомість боку Веретт дуже не любить норвезьку пресу. Він заявив, що "нападки" на нього, включно зі звинуваченням у сексуальному насильстві з боку клієнта-чоловіка, погіршили його здоров'я.

Шаман Дурек звинуватив норвезьку пресу в погіршенні свого здоров'я

"Я постійно зазнаю нападок з боку норвезьких ЗМІ, зокрема Se og Hør, протягом останніх шести років. Мене зображували способами, які завдали глибокої шкоди моєму здоров'ю, моєму характеру, моїй репутації, моєму бізнесу і людям, яких я люблю, моїй сім'ї та друзям", — писав він в Instagram.

У 2023 році повідомлялося, що шаман, серед знаменитих клієнтів якого Гвінет Пелтроу, Ніна Добрев і Джеймс Ван дер Бік, був змушений відвідувати лікарню до п'яти разів на тиждень для проведення діалізу.

Що стосується звинувачень у його бік, то шаман усе заперечує:

"Звинувачення було неправдивим, зловмисним і стратегічно розрахованим, щоб нашкодити мені і тим, кого я люблю".

Раніше Фокус писав, як пройшло весілля принцеси Марти Луїзи з шаманом Верреттом.