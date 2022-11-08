Норвезька принцеса відмовилася від королівських обов'язків заради американського шамана

Марта Луїза збереже титул принцеси, але не зможе використати його з комерційною метою.

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51-річна принцеса Норвегії Марта Луїза, дочка короля Гаральда V і королеви Соні, яка має бурхливий роман із голлівудським шаманом Дуреком Верреттом, заявила, що більше не представлятиме королівський будинок і виконуватиме обов'язки принцеси, повідомляє видання Life in Norway.

Дискусії про роль принцеси Марти у королівському будинку Норвегії не є новими. Раніше вже було вжито заходів, щоб відокремити її власну роботу та інтереси від офіційної королівської діяльності.

Марта Луїза збереже за собою титул принцеси, але його не можна використовувати в будь-якій комерційній діяльності, як це зробила дочка короля у 2019 році, гастролюючи з Вереттом із програмою під назвою "Принцеса та шаман". Вона також продовжить роботу головою правління фонду принцеси Марти Луїзи.

Її майбутньому чоловікові не буде дозволено представляти Королівський дім або натякати на будь-який зв'язок із монаршим сімейством.

На сторінці в Instagram принцеса підтвердила своє рішення.

"Після періоду безлічі питань, пов'язаних зі мною та роллю моєї нареченої, я вирішила, що зараз більше не виконуватиму офіційних обов'язків у королівському дворі. Я приймаю це рішення, порадившись з моїми батьками, королем і королевою, щоб створити світ навколо королівського вдома", — повідомила вона. Марта Луїза додала, що у неї на серці тяжкість через необхідність припинення роботи з певними організаціями, асоціаціями та заходами, покровителькою яких вона була.

Водночас король і королева подякували дочці за її діяльність як член сім'ї.

Зв'язок принцеси з Дуреком Верреттом викликав обурення в норвезькому суспільстві, причому як в аристократичних колах, так і серед звичайних громадян. Перший чоловік принцеси, письменник Арі Бен наклав на себе руки. Марія Луїза вийшла за нього у 2002 році й народила йому трьох дітей — Мод Анжеліку, Лію Айседору та Емму Туллулу. Пара розлучилася у 2016 році, що стало прецедентом для королівської родини, а через три роки на Різдво Арі наклав на себе руки. До такого кроку його підштовхнули проблеми, викликані алкоголізмом та розладами психічного здоров'я, проте громадяни не забули дорікнути в його смерті принцесі та її новому коханому. Марта Луїза дізналася про смерть чоловіка, повернувшись додому після різдвяної служби. Вистояти перед хейтерами їй допоміг Дурек.

Про Дурека відомо, що він працював моделлю, але потім став шаманом, пройшовши посвяту у Хорватії. Його неодноразово називали шахраєм та популяризатором лженауки. Наприклад, він переконує, що хімієтерапія не допомагає від раку, а просто приносить гроші лікарям, а випадковий секс приваблює підземних парфумів, які "залишають відбиток на внутрішній стороні піхв". Він також стверджував, що медальйон допоміг йому вилікуватися від коронавірусної інфекції й просуває власний варіант теорії змови рептилоїдів.

Попри такий послужний список, зіркові клієнти не соромляться ходити до нього на сеанси. Серед них — оскароносна актриса Гвінет Пелтроу, чий власний бренд Goop теж часто виявлявся причетним до скандалів, актриса Ніна Добрев, творець блогу Bulletproof Executive Дейв Еспрі та інші знаменитості.

Нагадаємо, шаман Дурек і Марта Луїза оголосили про заручини цього літа.